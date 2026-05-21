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KKR Vs MI मैच में दो बार हुई खिलाड़ियों की टक्कर, तस्वीरों में देखिए कैसे कैच लेने के चक्कर में खतरे से खेल गए प्लेयर

आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में जो केकेआर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया काफी एक्शन देखने को मिला। इस मैच में दो बार चार खिलाड़ी टकराए। फील्डरों ने मिस फील्ड करने के बाद एक दूसरे को ब्लेम किया। देखिए मैच के कुछ खास मोमेंट इन तस्वीरों में।

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 21, 2026 02:37 am IST
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मुंबई इंडियंस को मिली एक और हार

आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता के इडेन गार्डंस में केकेआर की टीम ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया।

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केकेआर ने आसानी से हासिल कर लिया था लक्ष्य

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 147 रन बनाए थे और केकेआर को 148 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे केकेआर 18.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।

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मुंबई इंडियंस की खराब फील्डिंग का एक चित्र

इस मैच में मुंबई इंडियंस की फील्डिंग काफी लचर नजर आई। तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरह से दीपक चाहर और रॉबिन मिंज मिस फील्ड करने के बाद एक-दूसरे को ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। यह एमआई की फील्डिंग का एक नमूना है।

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वरुण चक्रवर्ती- अंगकृष रघुवंशी के बीच पहली टक्कर

मिस फील्ड के अलावा मैदान पर बहुत मिस जज और मिस कॉल्स भी देखने को मिले। फील्डरों की आपस में एक नहीं बल्कि दो टक्करें हुईं। पहली टक्कर केकेआर के विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी और गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के बीच हुई। यह कैच पकड़ते वक्त हुआ। इससे रघुवंशी को चोट लगी और बाहर जाना पड़ा। अब कनकशन एंजुरी के कारण वे सात दिन तक खेल भी नहीं सकेंगे।

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रयाल रिकल्टन और दीपक चाहर के बीच टक्कर

दूसरी पारी में मुंबई इंडियंस की फील्डिंग के दौरान भी एक बड़ी टक्कर मुंबई इंडिंयंस के विकेटकीपर रयाल रिकल्टन और गेंदबाज दीपक चाहर के बीच हुई। इस टक्कर में दीपक चाहर को चोट आई है। तस्वीर में दीपक दर्द में दिख रहे हैं। हालांकि, रिकल्टन ने टक्कर के बावजूद इस कैच को पूरा कर लिया था।

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