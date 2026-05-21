KKR Vs MI मैच में दो बार हुई खिलाड़ियों की टक्कर, तस्वीरों में देखिए कैसे कैच लेने के चक्कर में खतरे से खेल गए प्लेयर

वरुण चक्रवर्ती- अंगकृष रघुवंशी के बीच पहली टक्कर

मिस फील्ड के अलावा मैदान पर बहुत मिस जज और मिस कॉल्स भी देखने को मिले। फील्डरों की आपस में एक नहीं बल्कि दो टक्करें हुईं। पहली टक्कर केकेआर के विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी और गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के बीच हुई। यह कैच पकड़ते वक्त हुआ। इससे रघुवंशी को चोट लगी और बाहर जाना पड़ा। अब कनकशन एंजुरी के कारण वे सात दिन तक खेल भी नहीं सकेंगे।