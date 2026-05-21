KKR Vs MI मैच में दो बार हुई खिलाड़ियों की टक्कर, तस्वीरों में देखिए कैसे कैच लेने के चक्कर में खतरे से खेल गए प्लेयर

आईपीएल 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता के इडेन गार्डंस में केकेआर की टीम ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया।
टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में 147 रन बनाए थे और केकेआर को 148 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे केकेआर 18.5 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।
इस मैच में मुंबई इंडियंस की फील्डिंग काफी लचर नजर आई। तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरह से दीपक चाहर और रॉबिन मिंज मिस फील्ड करने के बाद एक-दूसरे को ब्लेम करते नजर आ रहे हैं। यह एमआई की फील्डिंग का एक नमूना है।
मिस फील्ड के अलावा मैदान पर बहुत मिस जज और मिस कॉल्स भी देखने को मिले। फील्डरों की आपस में एक नहीं बल्कि दो टक्करें हुईं। पहली टक्कर केकेआर के विकेटकीपर अंगकृष रघुवंशी और गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के बीच हुई। यह कैच पकड़ते वक्त हुआ। इससे रघुवंशी को चोट लगी और बाहर जाना पड़ा। अब कनकशन एंजुरी के कारण वे सात दिन तक खेल भी नहीं सकेंगे।
दूसरी पारी में मुंबई इंडियंस की फील्डिंग के दौरान भी एक बड़ी टक्कर मुंबई इंडिंयंस के विकेटकीपर रयाल रिकल्टन और गेंदबाज दीपक चाहर के बीच हुई। इस टक्कर में दीपक चाहर को चोट आई है। तस्वीर में दीपक दर्द में दिख रहे हैं। हालांकि, रिकल्टन ने टक्कर के बावजूद इस कैच को पूरा कर लिया था।