Phil Salt Breaks Sanju Samson Record See the List of Fastest Century in T20I By Full Member nation players फिल साल्ट ने तोड़ा संजू सैमसन का रिकॉर्ड, देखें T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलफिल साल्ट ने तोड़ा संजू सैमसन का रिकॉर्ड, देखें T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट

फिल साल्ट ने तोड़ा संजू सैमसन का रिकॉर्ड, देखें T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट

इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरे टी20 मैच में फिस साल्ट के बल्ले से शतकीय तूफानी निकला। साल्ट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबन नेशन प्लेयर्स की लिस्ट में संजू सैमसन से आगे निकल गए हैं। वह T20I में इंग्लैंड के लिए सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं।

Md.Akram Sat, 13 Sep 2025 04:19 PM
1/5

डेविड मिलर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर फुल मेंबर नेशन प्लेयर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड डेविड मिलर के नाम दर्ज है। दक्षिण अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज मिलर ने अक्टूबर 2017 में बांग्लदेश के खिलाफ 35 गेंदों में सेचुंरी कंप्लीट की थी। उन्होंने 36 गेंदों में 7 चौकों और 9 छक्कों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए थे।

2/5

रोहित शर्मा

भारत के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा दिसंबर 2017 में मिलर का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए थे। उन्होंने तब श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में 35 गेंदों में शतक बनाया था। 'हिटमैन' ने इंदौर के मैदान पर 43 गेंदों में 12 चौकों और 10 छक्कों की बदौलत 118 रनों की पारी खेली थी। रोहित टेस्ट और टी20 इंरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

3/5

अभिषेक शर्मा

भारत के अभिषेक शर्मा संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में 37 गेंदों में शतक जमाया था। उन्होंने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 135 रनों की आतिशी पारी खेली थी, जिसमें 7 चौके औ 13 छक्के जड़े।

4/5

टिम डेविड

ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड भी 37 गेंदों में सेंचुरी लगा चुके हैं। उन्होंने यह कारनामा जुलाई 2025 में वेस्टइंडीज के सामने किया। डेविड ने 102 रनों की नाबाद पारी में 6 चौके ठोके और 11 सिक्स उड़ाए।

5/5

साल्ट ने तोड़ा सैमसन का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के फिल साल्ट T20I में सबसे तेज शतक लगाने वाले फुल मेंबन नेशन प्लेयर्स की लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने मैनचेस्टर (12 सितंबर) में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 39 गेंदों में सेंचुरी लगाई। वेस्टइंडीज के जॉनसन चार्ल्स भी साउथ अफ्रीका के सामने 39 गेंदों में शतक मार चुके हैं। उन्होंने मार्च 2023 में ऐसा किया था। साल्ट ने 60 गेंदों में 15 चौकों और 8 छक्कों की मदद से नाबाद 141 रनों की पारी खेली और इंग्लैंड ने 304/2 का विशाल स्कोर खड़ा किया। साल्ट ने संजू सैमसन का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज सैमसन ने अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ 40 गेंदों में शतक जमाया था। उन्होंने हैदराबाद के मैदान पर 47 गेंदों में 111 रन बटोरे थे। उनके बल्ले से 11 चौके और 8 छक्के निकले।

Phil Salt Sanju Samson England Cricket Team