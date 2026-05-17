विराट कोहली बने नंबर-1, साई सुदर्शन को पछाड़ा, जानिए IPL 2026 में अब तक सर्वाधिक चौके लगाने वाले टॉप-5 बैटर

आईपीएल 2026 में सर्वाधिक चौके लगाने वाले बैटर

IPL 2026 में 61वें मैच के जारी होने तक इस सीजन सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप-5 में कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। इस सूची में साईं सुदर्शन को पीछे करके विराट कोहली ने पहले नंबर पर खुद को काबिज कर लिया है।