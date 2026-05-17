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विराट कोहली बने नंबर-1, साई सुदर्शन को पछाड़ा, जानिए IPL 2026 में अब तक सर्वाधिक चौके लगाने वाले टॉप-5 बैटर

IPL 2026 में 61वें मैच के जारी होने तक इस सीजन सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप-5 में कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। इस सूची में साईं सुदर्शन को पीछे करके विराट कोहली ने पहले नंबर पर खुद को काबिज कर लिया है। देखिए पूरी लिस्ट-

Vimlesh Kumar BhurtiyaMay 17, 2026 04:56 pm IST
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आईपीएल 2026 में सर्वाधिक चौके लगाने वाले बैटर

IPL 2026 में 61वें मैच के जारी होने तक इस सीजन सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप-5 में कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको बताते हैं। इस सूची में साईं सुदर्शन को पीछे करके विराट कोहली ने पहले नंबर पर खुद को काबिज कर लिया है।

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कोहली ने आज के मैच में बनाए 58 रन

आज के मैच में कोहली ने 37 गेंदों में 58 रन बनाए जिसमें चार चौके और तीन छक्के जड़े। इन चार चौकों की मदद से अब वे सर्वाधिक चौके जड़ने वाले नंबर वन बैटर इस सीजन के बन गए हैं।

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विराट कोहली 57 चौकों के साथ नंबर वन

आईपीएल 2026 में अब तक सर्वाधिक चौके जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली नंबर वन पर हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक कुल 13 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 13 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 57 चौके जड़े हैं, जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक हैं।

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सुदर्शन 55 चौकों के साथ दूसरे स्थान पर

लिस्ट में दूसरे स्थान पर साई सुदर्शन का नाम है। उन्होंने 13 मैचों की 13 पारियों में कुल 55 चौके लगाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 554 रन निकले हैं।

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शुभमन गिल तीसरे स्थान पर

सूची में तीसरे स्थान पर शुभमन गिल हैं, जिन्होंने 12 मैच की 12 पारियों में 50 चौके जड़े हैं। इस दौरानन उन्होंने अब तक 552 रन बनाए हैं।

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केएल राहुल चौथे स्थान पर

आईपीएल 2026 में सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर केएल राहुल का नाम है, जिन्होंने 12 मैच की 12 पारियों में 477 रन बनाते हुए 50 चौके लगाए हैं।

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संजू सैमसन 5वें स्थान पर

इस सीजन अब तक सर्वाधिक चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में संजू सैमसन 12 मैच की 12 पारियों में 450 रन बनाते हुए 48 चौके लगाए हैं।

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