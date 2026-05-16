धर्मशाला में मैच से पहले किंग कोहली ने बहाए पसीने, चौके-छक्कों की बौछार, देखिए इंटेंस प्रैक्टिस की 10 ताजा तस्वीरें

आरसीबी का अगला मुकाबला 17 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में खेला जाना है। उसके लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। यह मैच क्वालीफिकेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर कल का मैच आरसीबी जीतती है तो सीधे प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, वहीं पंजाब के लिए यह मुकाबला अहम है। अगर हारते हैं तो प्लेऑफ की उम्मीदों से पानी फिर सकता है।
इस अति जरूरी मुकाबले के एक दिन पहले ही धर्मशाला से प्रैक्टिस की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। विराट कोहली ने भी मैच से एक दिन पहले इंटेस प्रैक्टिस की है और खूब पसीने बहाए हैं।
विराट कोहली ने प्रैक्टिस के दौरान कई लंबे छक्के भी लगाए हैं, जो तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है।
विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान कई क्लासिकल शॉट्स भी लगाए हैं।
क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान अपनी कमजोरियों पर काम किया है और अभ्यास से खुद को और मजबूत बनाया है। इस दौरान वे एक गेंद पर वीड होते भी दिखे हैं।
प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली काफी खुश भी नजर आए। उनकी खुशनुमा तस्वीरों देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो सकता है।
इस सीजन विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की है और केकेआर के खिलाफ पिछले मुकाबले में शतक लगाकर धर्मशाला पहुंचे हैं। ऐसे में प्रैक्टिस के दौरान शतक का आत्मविश्वास उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है।
विराट कोहली ने धर्मशाला में चारों तरफ शॉट्स लगाए। उन्होंने एक से बढ़कर एक शॉट खेले। इस सीजन भी कोहली ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं और कल के मैच में उनसे फैंस एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद करेंगे।
विराट कोहली की टीम आरसीबी भी इस सीजन शानदार प्रदर्शन कर रही है और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर बनी हुई है। इस शानदार सफर में कोहली की बल्लेबाजी ने भी योगदान दिया है।
धर्मशाला का मैदान कोहली को शूट करता है। हालांकि, कल दोपहर के मैच में धूप में कोहली कितना दमखम दिखा पाएंगे यह तो देखना होगा लेकिन प्रैक्टिस के दौरान क्रिकेट के किंग काफी दुरुस्त दिखे।