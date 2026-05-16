धर्मशाला में मैच से पहले किंग कोहली ने बहाए पसीने, चौके-छक्कों की बौछार, देखिए इंटेंस प्रैक्टिस की 10 ताजा तस्वीरें

17 मई को RCB VS PBKS मैच

आरसीबी का अगला मुकाबला 17 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में खेला जाना है। उसके लिए दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। यह मैच क्वालीफिकेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर कल का मैच आरसीबी जीतती है तो सीधे प्लेऑफ्स में पहुंच जाएगी, वहीं पंजाब के लिए यह मुकाबला अहम है। अगर हारते हैं तो प्लेऑफ की उम्मीदों से पानी फिर सकता है।