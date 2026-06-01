विराट कोहली नहीं, इस बल्लेबाज ने लगाए IPL 2026 में सर्वाधिक चौके, देखिए टॉप-5 की लिस्ट

साई सुदर्शन टॉप पर

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड साई सुदर्शन ने हासिल किया। गुजरात टाइटंस के बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने 17 मैचों की 17 पारियों में 75 चौके लगाए। उन्होंने इस दौरान 722 रन बनाए।