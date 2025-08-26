सचिन और विराट छोड़िए, वनडे में ये 5 खिलाड़ी कभी शून्य पर आउट नहीं हुए; लिस्ट में एक भारतीय भी

सचिन और विराट छोड़िए

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से लेकर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली तक अपने करियर में कई बार जीरो पर आउट हुए। हालांकि, अनके खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपने वनडे करियर में कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटे। चलिए, आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 40+ वनडे खेले लेकिन कभी डक का शिकार नहीं हुए।