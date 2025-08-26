सचिन और विराट छोड़िए, वनडे में ये 5 खिलाड़ी कभी शून्य पर आउट नहीं हुए; लिस्ट में एक भारतीय भी

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से लेकर स्टार क्रिकेटर विराट कोहली तक अपने करियर में कई बार जीरो पर आउट हुए। हालांकि, अनके खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अपने वनडे करियर में कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटे। चलिए, आपको उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 40+ वनडे खेले लेकिन कभी डक का शिकार नहीं हुए।
केप्लर वेसल्स ने अपने करियर में 1983 से 1994 तक 109 वनडे खेले और कभी शून्य पर आउट नहीं हुए। वह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए खेले। पूर्व बल्लेबाज ने 3367 वनडे रन बनाए, जिसमें 34.35 का औसत रहा।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल हैं, जो एक्टिव हैं। वह अब तक 52 वनडे मैचों की 47 पारियों में 2041 रन बना चुके हैं लेकिन कोई उन्हें शून्य पर आउट नहीं कर सका। उनका औसत 48.59 का है। मिचेल ने 2021 में वनडे डेब्यू किया था।।
पूर्व भारतीय बल्लेबाज यशपाल शर्मा तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 42 वनडे मैचों में 28.48 की औसत से 883 रन बनाए। वह कभी डक का शिकार नहीं हुए। वह 1983 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। यशपाल का 2021 में निधन हो गया।
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज पीटर कर्स्टन 40 वनडे मैच खेलने के बावजूद कभी शून्य पर पवेलियन नहीं लौटे। उन्होंने 38.02 के औसत से 2308 रन जोड़े। वह साल 1991 से 1994 तक वनडे में एक्टिव रहे।
फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर साउथ अफ्रीका के पूर्व बैटर जैक्स रुडोल्फ हैं। उन्होंने 45 वनडे मैचों में 35.57 के औसत से 1174 रन बटोरे। उन्हें भी कोई शून्य पर आउट नहीं कर सका। रुडोल्फ ने 2003 से 2006 तक वनडे क्रिकेट खेला।