बुमराह ही नहीं, ये भी 'डबल सेंचुरी' की कगार पर; देखें IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 6 गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह

सूची में धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह छठे स्थान पर हैं। एमआई का हिस्सा बुमराह भी आगामी सीजन में विकेटों की डबल सेंचुरी पूरी कर सकते हैं। उन्हें 17 विकेट की दरकार है। बुमराह ने 145 आईपीएल मुकाबलों में 183 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने पिछले सीजन में 18 विकेट लिए थे