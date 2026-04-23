वैभव सूर्यवंशी के IPL डेब्यू के बाद उनसे ज्यादा किसी ने नहीं मारे हैं छक्के, देखिए टॉप 5 में और कौन धुरंधर

वैभव सूर्यवंशी

बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 19 अप्रैल 2025 को आईपीएल में अपना पहला मैच खेला था। उन्होंने 14 साल और 23 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ डेब्यू किया था। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्के के साथ खाता खोला था। उसके बाद से अब तक वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 44 छक्के जड़ दिए हैं। उनके डेब्यू के बाद से कोई भी दूसरा बल्लेबाज आईपीएल में इतने छक्के नहीं जड़े हैं। आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी ने अब तक 20 छक्के जड़े हैं।