वैभव सूर्यवंशी के IPL डेब्यू के बाद उनसे ज्यादा किसी ने नहीं मारे हैं छक्के, देखिए टॉप 5 में और कौन धुरंधर

बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने 19 अप्रैल 2025 को आईपीएल में अपना पहला मैच खेला था। उन्होंने 14 साल और 23 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ डेब्यू किया था। अपने डेब्यू मैच में उन्होंने पहली ही गेंद पर छक्के के साथ खाता खोला था। उसके बाद से अब तक वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 44 छक्के जड़ दिए हैं। उनके डेब्यू के बाद से कोई भी दूसरा बल्लेबाज आईपीएल में इतने छक्के नहीं जड़े हैं। आईपीएल 2026 में सूर्यवंशी ने अब तक 20 छक्के जड़े हैं।
वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल डेब्यू के बाद इस लीग में दूसरे सबसे ज्यादा सिक्स अभिषेक शर्मा के हैं। उन्होंने इस दौरान 35 छक्के जड़े हैं। अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 में अब तक सबसे ज्यादा 27 छक्के उड़ाए हैं।
वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल डेब्यू के बाद से इस लीग में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बल्लेबाजों में पंजाब किंग्स के प्रभसिमरन सिंह तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने इस दौरान 34 छक्के लगाए हैं। आईपीएल 2026 में प्रभ ने अब तक 11 छक्के जड़े हैं।
वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल डेब्यू के बाद इस भारतीय लीग में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने इस दौरान 33 छक्के लगाए हैं। आईपीएल 2026 में अय्यर के नाम अब तक 14 सिक्स दर्ज हो चुके हैं।
आईपीएल 2026 में सूर्यकुमार यादव भले ही संघर्ष कर रहे हों लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल डेब्यू के बाद इस लीग में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वालों की लिस्ट में वह पांचवें नंबर पर मौजूद हैं। उन्होंने इस दौरान अब तक 29 छक्के लगाए हैं। आईपीएल 2026 में अब तक सूर्यकुमार यादव के नाम अब तक सिर्फ 6 ही छक्के हैं।