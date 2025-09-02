Muhammad Waseem Surpasses Rohit Sharma See the top 5 Captains who have scored the most 50 Plus scores in T20I रोहित शर्मा से आगे निकले मुहम्मद वसीम, देखें T20I में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप 5 कप्तान
रोहित शर्मा से आगे निकले मुहम्मद वसीम, देखें T20I में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप 5 कप्तान

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले टॉप 5 कप्तानों की लिस्ट में बाबर आजम से लेकर रोहित शर्मा तक हैं। यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम लिस्ट में 'हिटमैन' रोहित से आगे निकल गए हैं।

Md.Akram Tue, 2 Sep 2025 06:44 PM
1/5

बाबर आजम

बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर ने कप्तान के रूप में 26 बार पचास प्लास पारियां खेली हैं। उन्होंने 23 अर्धशतक लगाए जबकि तीन शतक ठोके।

2/5

मुहम्मद वसीम

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के कप्तान मुहम्मद वसीम लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने 1 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मैच में 67 रनों की पारी खेलकर रोहित शर्मा और केन विलियमसन को पछाड़ा। वसीम ने अब तक बतौर कप्तान 17 पचास प्लस स्कोर बनाए हैं, जिसमें एक सेंचुरी है।

3/5

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने T20I में कप्तान के रूप में 16 मर्तबा 50 प्लस स्कोर बनाया। उनके बल्ले से तीन शतक और 13 अर्धशतक निकले। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने भी T20I में बतौर कप्तान 16 पचास प्लस पारियां खेलीं।

4/5

आरोन फिंच

आरोन फिंच ने टी20 इंटरनेशनल में कप्तान के रूप में 15 बार पचास स्कोर बनाया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान फिंच ने 14 चौके फिफ्टी लगाईं जबकि एक सेंचुरी जड़ी। वह इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।

5/5

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने T20I में बतौर कप्तान 13 पचास प्लस पारियां खेलीं, जिसमें कोई शतक नहीं। कोहली भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं।

