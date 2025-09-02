रोहित शर्मा से आगे निकले मुहम्मद वसीम, देखें T20I में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले टॉप 5 कप्तान

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। उन्होंने T20I में कप्तान के रूप में 16 मर्तबा 50 प्लस स्कोर बनाया। उनके बल्ले से तीन शतक और 13 अर्धशतक निकले। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन ने भी T20I में बतौर कप्तान 16 पचास प्लस पारियां खेलीं।