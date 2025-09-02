टिम साउदी की बादशाहत समाप्त, राशिद खान बने T20I क्रिकेट के सबसे बड़े शिकारी; ये है टॉप 5 की लिस्ट

करामाती खान का कमाल

अफगानिस्तान के करिश्माई स्पिनर राशिद खान अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वे एकमात्र गेंदबाज हैं, जिन्होंने 100 से कम मैचों में 150 से ज्यादा विकेट निकाले हैं। वे अब तक 98 मैचों में 165 विकेट निकाल चुके हैं और T20I में टॉप विकेट टेकर हैं।