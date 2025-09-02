Most Wickets in T20I Cricket Rashid Khan is new King Tim Southee slips know who other in top 5 टिम साउदी की बादशाहत समाप्त, राशिद खान बने T20I क्रिकेट के सबसे बड़े शिकारी; ये है टॉप 5 की लिस्ट
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में अब सबसे ऊपर राशिद खान पहुंच गए हैं। टिम साउदी की बादशाहत खत्म हो गई है, जिन्होंने 164 विकेट इस फॉर्मेट में निकाले थे।

Vikash GaurTue, 2 Sep 2025 10:02 AM
T20I के सुपरस्टार बॉलर

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में जान लीजिए। राशिद खान ने टिम साउदी को पीछे छोड़ा है और नया कीर्तिमान स्थापित किया। इनके अलावा टॉप 5 में और कौन-कौन शामिल है, उनके बारे में यहां जानिए।

करामाती खान का कमाल

अफगानिस्तान के करिश्माई स्पिनर राशिद खान अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। वे एकमात्र गेंदबाज हैं, जिन्होंने 100 से कम मैचों में 150 से ज्यादा विकेट निकाले हैं। वे अब तक 98 मैचों में 165 विकेट निकाल चुके हैं और T20I में टॉप विकेट टेकर हैं।

साउदी की सत्ता समाप्त

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के टिम साउदी के नाम दर्ज था, जिन्होंने 126 मैचों में 164 विकेट निकाले थे, लेकिन अब वे दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।

सोढी हैं नंबर 3 पर

न्यूजीलैंड के ईश सोढ़ी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 126 मैचों में 150 विकेट निकाले हैं। वे टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी भी एक्टिव हैं और अपने हमवतन टिम साउदी को पीछे छोड़ सकते हैं।

शाकिब का नंबर चौथा

शाकिब अल हसन ने अपना टी20 इंटरनेशनल करियर 149 विकेटों के साथ समाप्त किया था। वे आज T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 129 मैचों में 149 विकेट निकाले थे।

टॉप 5 में मुस्तफिजुर

बांग्लादेश के एक और गेंदबाज का नाम टॉप 5 में है, जो मुस्तफिजुर रहमान हैं। उन्होंने 113 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 142 विकेट निकाले हैं। वे लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं।

