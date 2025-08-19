T20 Asia Cup में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, लिस्ट में ये 2 भारतीय भी शामिल

T20 Asia Cup तीसरी बार आयोजित होने जा रहा है। अब तक दो बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया है और उन दो टूर्नामेंट्स को मिलाकर किन पांच गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। टॉप 5 गेंदबाजों में दो गेंदबाज भारत के हैं, जिनमें से एक गेंदबाज इस बार के टी20 एशिया कप में नहीं खेलेगा। ये भुवनेश्वर कुमार हैं, जो इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं।
भुवनेश्वर कुमार भले ही टी20 एशिया कप 2025 की टीम के आसपास नहीं हैं, लेकिन वह अब तक दो बार खेले गए टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट निकाले हैं।
यूएई के अमजद जावेद टी20 एशिया कप में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए 7 मैचों में 12 विकेट निकाले थे।
टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी यूएई का गेंदबाज है। ये मोहम्मद नवीद हैं, जिन्होंने 7 मैचों में कुल 11 विकेट निकाले हैं।
अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान का नाम टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों में चौथे नंबर पर शुमार है। उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट निकाले हैं।
भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं और वे टॉप 5 में भुवनेश्वर के बाद दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं।