T20 Asia Cup में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, लिस्ट में ये 2 भारतीय भी शामिल

T20 एशिया कप में विकेट चटकाने वाले गेंदबाज

T20 Asia Cup तीसरी बार आयोजित होने जा रहा है। अब तक दो बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया है और उन दो टूर्नामेंट्स को मिलाकर किन पांच गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। टॉप 5 गेंदबाजों में दो गेंदबाज भारत के हैं, जिनमें से एक गेंदबाज इस बार के टी20 एशिया कप में नहीं खेलेगा। ये भुवनेश्वर कुमार हैं, जो इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं।