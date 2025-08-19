Most wickets in T20 Asia Cup history 2 Indian player in Top 5 but one is not available this time he is Bhuvneshwar Kumar T20 Asia Cup में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, लिस्ट में ये 2 भारतीय भी शामिल
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोखेलT20 Asia Cup में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, लिस्ट में ये 2 भारतीय भी शामिल

T20 Asia Cup में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, लिस्ट में ये 2 भारतीय भी शामिल

T20 Asia Cup में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाजों में दो गेंदबाज भारत के हैं। इनमें से एक गेंदबाज इस बार के टी20 एशिया कप में नहीं खेलेगा, जबकि एक प्रमुख खिलाड़ी है। लिस्ट में दो गेंदबाज यूएई के भी शामिल हैं।

Vikash GaurTue, 19 Aug 2025 12:02 PM
1/6

T20 एशिया कप में विकेट चटकाने वाले गेंदबाज

T20 Asia Cup तीसरी बार आयोजित होने जा रहा है। अब तक दो बार टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया है और उन दो टूर्नामेंट्स को मिलाकर किन पांच गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। टॉप 5 गेंदबाजों में दो गेंदबाज भारत के हैं, जिनमें से एक गेंदबाज इस बार के टी20 एशिया कप में नहीं खेलेगा। ये भुवनेश्वर कुमार हैं, जो इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं।

2/6

भुवनेश्वर कुमार हैं नंबर वन

भुवनेश्वर कुमार भले ही टी20 एशिया कप 2025 की टीम के आसपास नहीं हैं, लेकिन वह अब तक दो बार खेले गए टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट निकाले हैं।

3/6

जावेद हैं दूसरे नंबर पर

यूएई के अमजद जावेद टी20 एशिया कप में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने अपनी टीम के लिए 7 मैचों में 12 विकेट निकाले थे।

4/6

नवीद ने किया था कमाल

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी यूएई का गेंदबाज है। ये मोहम्मद नवीद हैं, जिन्होंने 7 मैचों में कुल 11 विकेट निकाले हैं।

5/6

राशिद खान हैं नंबर 4 पर

अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान का नाम टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों में चौथे नंबर पर शुमार है। उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट निकाले हैं।

6/6

हार्दिक पांड्या टॉप 5 में

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं और वे टॉप 5 में भुवनेश्वर के बाद दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं।

Bhuvneshwar Kumar Hardik Pandya Asia Cup 2025