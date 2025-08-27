IPL में रविचंद्रन अश्विन ने कितने विकेट चटकाए? इस कारनामे से चूके, खतरे में पड़ा टॉप-5 वाला रिकॉर्ड

रविचंद्रन अश्विन

दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में फिलहाल पांचवें पायदान पर हैं। वह आईपीएल में 200 विकेट के कारनामे से चूक गए। उन्होंने आईपीएल में 221 मैच खेले और 187 विकेट चटकाए। उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/35 रहा। हालांकि, अश्विन का टॉप-5 वाला रिकॉर्ड खतरे में है। जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में पांच शिकार करते ही अश्विन को पछाड़कर टॉप-5 में एंट्री कर लेंगे। बुमराह 145 आईपीएल मैचों में 183 विकेट के साथ अभी छठे नंबर पर हैं।