IPL में रविचंद्रन अश्विन ने कितने विकेट चटकाए? इस कारनामे से चूके, खतरे में पड़ा टॉप-5 वाला रिकॉर्ड

दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार (27 अगस्त) को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वह आईपीएल में कुल पांच फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे। वह चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स इलेवन पंजाब और राइजिंग पुणे सुपरजाइंट के लिए खेले।

Wed, 27 Aug 2025
रविचंद्रन अश्विन

दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। वह आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में फिलहाल पांचवें पायदान पर हैं। वह आईपीएल में 200 विकेट के कारनामे से चूक गए। उन्होंने आईपीएल में 221 मैच खेले और 187 विकेट चटकाए। उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/35 रहा। हालांकि, अश्विन का टॉप-5 वाला रिकॉर्ड खतरे में है। जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 में पांच शिकार करते ही अश्विन को पछाड़कर टॉप-5 में एंट्री कर लेंगे। बुमराह 145 आईपीएल मैचों में 183 विकेट के साथ अभी छठे नंबर पर हैं।

युजवेंद्र चहल

आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज है। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 174 मैचों में 221 शिकार किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/40 है। चहल आईपीएल में 200 विकेट का आंकड़ा छूने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। वह आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए खेले।

भुवनेश्वर कुमार

लिस्ट में दूसरे पायदान पर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। उन्होंने आईपीएल में 190 मुकाबलों में 198 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/19 है। भुवी आईपीएल में 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा थे। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती।

सुनील नरेन

वेस्टइंडीज के धाकड़ स्पिन ऑलराउंडर सुनील नरेन सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 189 आईपीएल मैचों में 192 शिकार किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी 19 रन देकर 5 विकेट है। नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का हिस्सा हैं।

पीयूष चावला

पूर्व भारतीय स्पिनर पीयूष चावला फेहरिस्त में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने आईपीएल में 192 मैच खेलने के बाद 192 विकेट चटकाए। चावला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/17 है। वह साल 2024 में आखिरी बार आईपीएल में खेले थे।

