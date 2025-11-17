Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलभारत में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, रविंद्र जडेजा ने तोड़ा हरभजन सिंह का रिकॉर्ड

भारत में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, रविंद्र जडेजा ने तोड़ा हरभजन सिंह का रिकॉर्ड

भारत में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज कौन से हैं? उनके बारे में जान लीजिए। रविंद्र जडेजा ने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे अब भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं।

Vikash GaurMon, 17 Nov 2025 08:22 AM
1/5

कुंबले नंबर वन

भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले भारत की सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज हैं। अनिल कुंबले ने 476 विकेट इंटरनेशल क्रिकेट में अपने देश में निकाले हैं। 204 पारियों में उन्होंने गेंदबाजी की थी।

2/5

अश्विन हैं दूसरे स्थान पर

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले आर अश्विन भारत में 475 विकेट निकालकर दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 193 पारियों में गेंदबाजी की और तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट भारत में चटकाने वाले वे दूसरे गेंदबाज थे।

3/5

जडेजा ने तोड़ा भज्जी का रिकॉर्ड

रविंद्र जडेजा अब भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। रविंद्र जडेजा के नाम तीनों फॉर्मेट में अब इंडिया की सरजमीं पर 381 विकेट हो चुके हैं।

4/5

चौथे स्थान पर खिसके भज्जी

अब तक भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज हरभजन सिंह थे, लेकिन अब वे चौथे स्थान पर खिसक गए हैं। हरभजन सिंह ने भारत में कुल 380 विकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में निकाले थे।

5/5

कपिल देव अभी भी टॉप 5 में

कपिल देव इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के तीन दशक से ज्यादा समय के बाद भी टॉप 5 में जगह बनाए हुए हैं। कपिल देव ने कुल 319 विकेट भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में निकाले हैं। वे लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं।

Kapil Dev Ravindra Jadeja Harbhajan Singh Anil Kumble R Ashwin