भारत में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 गेंदबाज, रविंद्र जडेजा ने तोड़ा हरभजन सिंह का रिकॉर्ड

जडेजा ने तोड़ा भज्जी का रिकॉर्ड

रविंद्र जडेजा अब भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ दिया है। रविंद्र जडेजा के नाम तीनों फॉर्मेट में अब इंडिया की सरजमीं पर 381 विकेट हो चुके हैं।