भुवनेश्वर कुमार ने जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा, बने भारत के नंबर 2 T20 गेंदबाज; जानिए कौन है नंबर वन?

भुवनेश्वर कुमार का जलवा

भुवनेश्वर कुमार भारत के पहले ऐसे पेसर बन गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 350 विकेट निकालने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा वे भारत के दूसरे नंबर के गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बन गए हैं। उनके टी20 क्रिकेट में 350 विकेट हो गए हैं।