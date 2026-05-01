भुवनेश्वर कुमार ने जसप्रीत बुमराह को पछाड़ा, बने भारत के नंबर 2 T20 गेंदबाज; जानिए कौन है नंबर वन?

युजवेंद्र चहल टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। चहल ने अब तक 391 विकेट टी20 क्रिकेट में भारतीय गेंदबाज के तौर पर चटकाए हैं। इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल और डोमेस्टिक टी20 क्रिकेट के आंकड़े शामिल हैं।
भुवनेश्वर कुमार भारत के पहले ऐसे पेसर बन गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 350 विकेट निकालने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा वे भारत के दूसरे नंबर के गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले बन गए हैं। उनके टी20 क्रिकेट में 350 विकेट हो गए हैं।
जसप्रीत बुमराह के पास सबसे पहले 350 विकेट टी20 क्रिकेट में बतौर भारतीय पेसर पूरा करने का मौका था, लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। वे 347 विकेटों के साथ अब भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले तीसरे गेंदबाज हैं।
पीयूष चावला टी20 क्रिकेट में अब तक 327 विकेट निकाल चुके हैं। वे चौथे ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट टी20 क्रिकेट में चटकाए हैं। वे भारतीय क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन कभी-कभार विदेशी टी20 लीग्स में खेलते हुए नजर आते हैं।
रविचंद्रन अश्विन भारतीय गेंदबाज के तौर पर टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पांचवें खिलाड़ी हैं। उन्होंने 317 विकेटों के साथ अपने करियर को समाप्त किया है। वे रिटायरमेंट ले चुके हैं।