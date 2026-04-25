IPL में सबसे ज्यादा बार 200+ रन चेज करने वाली 5 टीमें, पंजाब के नाम महारिकॉर्ड; RCB टॉप 5 में

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज करने के मामले में पंजाब किंग्स सबसे आगे हैं। पंजाब किंग्स ने भले ही आज तक ट्रॉफी नहीं जीती, मगर अब तक 10 बार 200 रनों से ज्यादा का टारगेट चेज करके रिकॉर्ड बनाया हुआ है।
मुंबई इंडियंस आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा का टारगेट सफलतापूर्वक चेज करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 6 बार आईपीएल में 200 रनों से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया है।
आईपीएल के सबसे पहले सीजन की विजेता राजस्थान रॉयल्स अब तक 5 बार आईपीएल में 200 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज करने में सफल हुई है। आरआर इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है।
एक आईपीएल खिताब जीत चुकी सनराइजर्स हैदराबाद का नाम भी इस लिस्ट में है। एसआरएच ने भी 5 बार 200+ का टारगेट आईपीएल में चेज किया हुआ है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी अब इन टीमों के साथ लिस्ट में पांचवें नंबर पर शामिल हो गई है, जिसने इतिहास में सिर्फ 5 बार ही 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल किया है। दो बार तो अकेले गुजरात टाइटन्स को उन्होंने 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करके हराया है।