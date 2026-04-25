IPL में सबसे ज्यादा बार 200+ रन चेज करने वाली 5 टीमें, पंजाब के नाम महारिकॉर्ड; RCB टॉप 5 में

RCB टॉप 5 में

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी अब इन टीमों के साथ लिस्ट में पांचवें नंबर पर शामिल हो गई है, जिसने इतिहास में सिर्फ 5 बार ही 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल किया है। दो बार तो अकेले गुजरात टाइटन्स को उन्होंने 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करके हराया है।