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IPL में सबसे ज्यादा बार 200+ रन चेज करने वाली 5 टीमें, पंजाब के नाम महारिकॉर्ड; RCB टॉप 5 में

IPL में सबसे ज्यादा बार 200+ रन का टारगेट चेज करने वाली 5 टीमों के बारे में जान लीजिए। पंजाब किंग्स के नाम महारिकॉर्ड है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की टॉप 5 में एंट्री हो गई है। 

Vikash GaurApr 25, 2026 09:22 am IST
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पंजाब किंग्स शीर्ष पर

IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज करने के मामले में पंजाब किंग्स सबसे आगे हैं। पंजाब किंग्स ने भले ही आज तक ट्रॉफी नहीं जीती, मगर अब तक 10 बार 200 रनों से ज्यादा का टारगेट चेज करके रिकॉर्ड बनाया हुआ है।

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MI है दूसरे नंबर पर

मुंबई इंडियंस आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 से ज्यादा का टारगेट सफलतापूर्वक चेज करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 6 बार आईपीएल में 200 रनों से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया है।

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राजस्थान रॉयल्स है तीसरे स्थान पर

आईपीएल के सबसे पहले सीजन की विजेता राजस्थान रॉयल्स अब तक 5 बार आईपीएल में 200 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज करने में सफल हुई है। आरआर इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है।

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SRH चौथे नंबर पर

एक आईपीएल खिताब जीत चुकी सनराइजर्स हैदराबाद का नाम भी इस लिस्ट में है। एसआरएच ने भी 5 बार 200+ का टारगेट आईपीएल में चेज किया हुआ है।

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RCB टॉप 5 में

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी अब इन टीमों के साथ लिस्ट में पांचवें नंबर पर शामिल हो गई है, जिसने इतिहास में सिर्फ 5 बार ही 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल किया है। दो बार तो अकेले गुजरात टाइटन्स को उन्होंने 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करके हराया है।

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