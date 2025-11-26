केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, विराट कोहली खिसक गए दूसरे नंबर पर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेलकेएल राहुल के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, विराट कोहली खिसक गए दूसरे नंबर पर

केएल राहुल अपने टेस्ट डेब्यू के बाद सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट स्कोर पर टेस्ट क्रिकेट में आउट हुए हैं। भारत के लिए ये पिछले कुछ सालों में शर्मनाक रिकॉर्ड है। विराट कोहली दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।

Vikash GaurWed, 26 Nov 2025 11:37 AM
केएल राहुल के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

केएल राहुल अपने टेस्ट डेब्यू के बाद सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट स्कोर पर टेस्ट क्रिकेट में आउट हुए हैं। 39 बार अब तक ऐसा हो चुका है। केएल के डेब्यू के बाद से विराट कोहली सबसे ज्यादा बार 0 से 9 तक आउट होने वाले बल्लेबाज थे।

विराट दूसरे नंबर पर

विराट कोहली अभी तक केएल राहुल के बाद 38 बार 0 से 9 तक के स्कोर पर टेस्ट क्रिकेट में आउट हुए थे, लेकिन अब केएल राहुल इस शर्मनाक रिकॉर्ड को अपने नाम कर चुके हैं।

पुजारा तीसरे नंबर पर

इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके चेतेश्वर पुजारा केएल राहुल के टेस्ट डेब्यू के बाद से इस फॉर्मेट में 35 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए थे। वे अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं।

रहाणे चौथे नंबर पर हैं

अजिंक्य रहाणे का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जो केएल राहुल के डेब्यू के बाद 33 बार सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए हैं, जिनमें 0 से 9 तक के स्कोर शामिल हैं।

रोहित टॉप 5 में

इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाले रोहित शर्मा 26 बार केएल राहुल के डेब्यू के बाद टेस्ट क्रिकेट में सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए थे। इस लिस्ट में वे पांचवें नंबर पर हैं।

