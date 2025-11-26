केएल राहुल के नाम दर्ज हुआ ये शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड, विराट कोहली खिसक गए दूसरे नंबर पर

केएल राहुल के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज

केएल राहुल अपने टेस्ट डेब्यू के बाद सबसे ज्यादा बार सिंगल डिजिट स्कोर पर टेस्ट क्रिकेट में आउट हुए हैं। 39 बार अब तक ऐसा हो चुका है। केएल के डेब्यू के बाद से विराट कोहली सबसे ज्यादा बार 0 से 9 तक आउट होने वाले बल्लेबाज थे।