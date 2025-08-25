ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा 400+ रन बनाने वाली टीमें, साउथ अफ्रीका टॉप पर, जानिए किस नंबर पर है भारत

आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाजों का बोलबाला है। यही कारण है कि अब वनडे इंटरनेशनल मैचों में 400 या उससे अधिक का स्कोर बनाना अब बात है। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी बार अपने इतिहास में रविवार 24 अगस्त को ये कमाल किया। ODI क्रिकेट में किस-किस टीम ने कितनी बार 400+ रन बनाए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। भारतीय टीम नंबर वन नहीं है।
साउथ अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 400 का आंकड़ा पार करने वाली टीम है। साउथ अफ्रीका ने अब तक 8 बार यह शानदार आंकड़ा छुआ है। इन सभी मैचों में टीम को जीत भी मिली है।
ODI क्रिकेट मे सबसे ज्यादा बार 400 प्लस रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर भारतीय टीम है, जिसने 7 बार ये करिश्मा किया है। भारत ने भी 400 से ऊपर का स्कोर बनाते हुए सभी 7 वनडे मैचों में जीत दर्ज की है।
इंग्लैंड की टीम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड ने 6 बार 400+ रन बनाए हैं। वनडे में सबसे बड़ा स्कोर (498/4) बनाने का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड के नाम दर्ज है, जो उन्होंने 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ बनाया था।
ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और सिर्फ 3 बार ही 400+ रन बना सकी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार 24 अगस्त को तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने ये कमाल किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की पहली ऐसी टीम थी, जिसने वनडे क्रिकेट में 400 प्लस रन बनाए थे, लेकिन उस मैच में टीम को हार मिली थी।
श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीम इस लिस्ट में संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर है, जिन्होंने 2-2 बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ये करिश्मा किया है। वही, जिम्बाब्वे की टीम भी 1 बार 400+ का स्कोर बनाने में सफल रही है।