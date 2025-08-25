ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा 400+ रन बनाने वाली टीमें, साउथ अफ्रीका टॉप पर, जानिए किस नंबर पर है भारत

चौथे पायदान पर कंगारू

ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम लिस्ट में चौथे स्थान पर है, जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और सिर्फ 3 बार ही 400+ रन बना सकी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविवार 24 अगस्त को तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया ने ये कमाल किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की पहली ऐसी टीम थी, जिसने वनडे क्रिकेट में 400 प्लस रन बनाए थे, लेकिन उस मैच में टीम को हार मिली थी।