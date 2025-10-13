मोहम्मद सिराज बने नंबर-1 गेंदबाज, देखें 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट चटकाने वालों की लिस्ट

मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क ने 2025 में अभी तक सात टेस्ट में 29 शिकार किए हैं। स्टार्क ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वह अब इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में उतरेंगे, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी।