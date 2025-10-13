मोहम्मद सिराज बने नंबर-1 गेंदबाज, देखें 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट चटकाने वालों की लिस्ट

Hindustan Hindi News
भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने मौजूदा साल में गर्दा उड़ा रखा है। उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी छाप छोड़ी। सिराज 2025 में नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बन गए हैं।

Md.Akram Mon, 13 Oct 2025 09:24 PM
1/5

सिराज बने नंबर-1 गेंदबाज

भारत के धाकड़ पेसर मोहम्मद सिराज साल 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 10 विकेट लेने के बाद ब्लेसिंग मुजरबानी को पछाड़ा। सिराज के खाते में फिलहाल 8 टेस्ट मैचों में 37 विकेट हैं।

2/5

ब्लेसिंग मुजरबानी

जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी लिस्ट में दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। मुजरबानी ने मौजूदा साल में अब तक 9 टेस्ट मैच खेले हैं और 36 विकेट झटके हैं। उनका एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 58 रन देकर सात विकेट रहा।

3/5

मिचेल स्टार्क

ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर मिचेल स्टार्क ने 2025 में अभी तक सात टेस्ट में 29 शिकार किए हैं। स्टार्क ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वह अब इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में उतरेंगे, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर से होगी।

4/5

जोमेल वार्रिकन

वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वार्रिकन ने 6 टेस्ट मैचों में 24 विकेट लिए हैं। उनका एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/32 है। वार्रिकन ने भारत के खिलाफ सीरीज में पांच विकेट अपने नाम किए।

5/5

नाथन लियोन

सूची में पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी स्पिनर नाथन लियोन हैं। लियोन ने साल 2025 में अब तक 6 टेस्ट खेलने के बाद 24 शिकार किए हैं। वह भी एशेज में दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे।

