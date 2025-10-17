50 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय पेसर, बुमराह ने इन दिग्गजों को पछाड़ा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेल50 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय पेसर, बुमराह ने इन दिग्गजों को पछाड़ा

भारतीय तेज गेंदबाज के तौर पर पहले 50 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वालों में जसप्रीत बुमराह सबसे ऊपर हैं। बुमराह ने दिल्ली टेस्ट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। लिस्ट में और कौन-कौन है? ये जान लीजिए।

Vikash GaurFri, 17 Oct 2025 12:19 PM
बुमराह नंबर वन

50 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह हैं। वे दूसरे ऐसे भारतीय तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने 200 से ज्यादा विकेट अपने पहले 50 मैचों में चटकाए हैं। बुमराह ने 19.7 के औसत से कुल 222 विकेट निकाले हैं। वे इस लिस्ट में शीर्ष पर हैं।

कपिल का रिकॉर्ड टूटा

26.3 के औसत से कुल 216 विकेट पहले 50 मैचों में कपिल देव ने निकाले थे। वे भारत के पहले ऐसे तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने पहले 50 टेस्ट मैचों में 200 से ज्यादा विकेट निकाले थे। इन्हीं का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा है। कपिल देव अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।

शमी का नंबर है तीसरा

मोहम्मद शमी ने अपने टेस्ट करियर के पहले 50 मैचों में 27.9 के औसत से 180 विकेट निकाले थे। वे भारत के तीसरे ऐसे पेसर हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट पहले 50 टेस्ट मैचों में चटकाए हैं।

श्रीनाथ हैं चौथे नंबर पर

मैच रेफरी के तौर पर काम कर रहे पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ भारत के उन महान तेज गेंदबाजों में शामिल हैं, जिन्होंने पहले 50 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं। वे 30.1 के औसत से 170 विकेट निकालने में सफल हुए थे। वे लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

जहीर हैं टॉप 5 में

जहीर खान ने अपने पहले 50 टेस्ट मैचों में भारत के लिए 165 विकेट 31.4 के औसत से निकाले थे। वे भारत के पांचवें पेसर हैं, जिन्होंने 160 से ज्यादा विकेट पहले 50 टेस्ट मैचों में चटकाए थे।

