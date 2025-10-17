50 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय पेसर, बुमराह ने इन दिग्गजों को पछाड़ा

कपिल का रिकॉर्ड टूटा

26.3 के औसत से कुल 216 विकेट पहले 50 मैचों में कपिल देव ने निकाले थे। वे भारत के पहले ऐसे तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने पहले 50 टेस्ट मैचों में 200 से ज्यादा विकेट निकाले थे। इन्हीं का रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा है। कपिल देव अब लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।