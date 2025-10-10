बतौर भारतीय ओपनर किसके नाम है सबसे ज्यादा शतक, यशस्वी जायसवाल का भी दिखा जलवा

टेस्ट क्रिकेट में बतौर भारतीय सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है। गावस्कर ने 33 शतक लगाए हैं। दिग्गज गावस्कर ने भारत के लिए खेलते हुए 125 मैचों में 101222 रन बनाए हैं। उनके नाम 45 अर्धशतक भी हैं। गावस्कर के नाम चार दोहरे शतक हैं।
बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में वीरेंद्र सहवाग का भी नाम भी ऊपर ही है। पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 22 शतक ठोके हैं। सहवाग ने दो तिहरे और चार दोहरे शतक लगाए हैं। सहवाग ने टेस्ट में 104 मैचों में 8586 रन बनाए हैं।
मुरली विजय ने बतौर ओपनर टेस्ट में भारत के लिए 12 शतक लगाए हैं। मुरली ने भारत के लिए खेलते हुए 61 मैचों में 3982 रन बनाए हैं। विजय ने 15 अर्धशतक भी जड़े हैं। विजय का हाईएस्ट स्कोर 167 रन रहा है।
केएल राहुल ने भी बतौर ओपनर भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। राहुल ने ओपनिंग करते हुए भारत के लिए 10 शतक जड़े हैं। राहुल का हाईएस्ट स्कोर 199 रहा है। राहुल ने 65 टेस्ट मैच खेलते हुए 3927 रन बनाए हैं। राहुल के नाम 19 अर्धशतक भी है।
भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के नाम भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। गंभीर और रोहित ने भारत के लिए बतौर ओपनर 9-9 शतक लगाए हैं। गंभीर ने एक दोहरा शतक जड़ा है। गौतम ने 58 टेस्ट मैच में 4154 रन बनाए हैं। वहीं रोहित के नाम भी सिर्फ एक दोहरा शतक है। रोहित ने 67 मैचों में 4301 रन बनाए हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू ने बतौर ओपनर 8 शतक जड़े हैं। शिखर धवन के नाम सात शतक हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल ने शुक्रवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे मैच में शतक लगाया। इसके साथ ही वह बतौर ओपनर सात या उससे अधिक शतक लगाने वाले भारत के नौवें बल्लेबाज बन गए हैं।