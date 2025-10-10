बतौर भारतीय ओपनर किसके नाम है सबसे ज्यादा शतक, यशस्वी जायसवाल का भी दिखा जलवा

रोहित शर्मा

भारत के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के नाम भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। गंभीर और रोहित ने भारत के लिए बतौर ओपनर 9-9 शतक लगाए हैं। गंभीर ने एक दोहरा शतक जड़ा है। गौतम ने 58 टेस्ट मैच में 4154 रन बनाए हैं। वहीं रोहित के नाम भी सिर्फ एक दोहरा शतक है। रोहित ने 67 मैचों में 4301 रन बनाए हैं।