2025 में सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज, वरुण चक्रवर्ती इस पाकिस्तानी की बराबरी कर बने नंबर-1

वरुण चक्रवर्ती संयुक्त रूप से बने नंबर-1

वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 में कुल 4 विकेट लिए, वहीं इस सीरीज में उन्होंने कुल 10 विकेट चटकाए। इन 10 विकेट के साथ वह 2025 में सबसे ज्यादा टी20 विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में मोहम्मद नवाज के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। वरुण चक्रवर्ता ने 2025 में कुल 36 विकेट लिए।