2025 में सबसे ज्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज, वरुण चक्रवर्ती इस पाकिस्तानी की बराबरी कर बने नंबर-1

वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 में 4 विकेट चटकाए। इसी के साथ वह 2025 में फुल मेंबर टीमों के गेंदबाजों द्वारा सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर-1 बन गए हैं।

Lokesh KheraDec 20, 2025 08:37 am IST
1/5

जेसन होल्डर

वेस्टइंडीज के हरफनमौला जेसन होल्डर ने 2025 में अपनी गेंदबाजी से अच्छे-अच्छे बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। इस साल सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले फुल मेंबर टीमों के गेंदबाजों की लिस्ट में वह 31 विकेट के साथ टॉप-5 में हैं।

2/5

रिशाद हुसैन

बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन भी इस लिस्ट में हैं। 2025 में उन्होंने भी अपनी फिरकी में खूब बल्लेबाजों को फंसाया है। इस साल उनके खाते में 33 विकेट हैं।

3/5

जैकब डफी

न्यूजीलैंड के गेंदबाज जैकब डफी ने भी इस साल अपनी गेंदबाजी से खूब कहर बरपाया है। 2025 में टी20 इंटरनेशनल में उनके नाम 35 विकेट हैं। उन्हें इस लाजवाब प्रदर्शन का इनाम आईपीएल ऑक्शन में मिला, जब आरसीबी ने उन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइज पर खरीदा।

4/5

वरुण चक्रवर्ती ने की मोहम्मद नवाज की बराबरी

मोहम्मद नवाज फुल मेंबर टीमों द्वारा 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं। उन्होंने इस साल कुल 36 शिकार किए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 में वरुण चक्रवर्ती ने उनकी बराबरी कर नंबर-1 का ताज पहना है।

5/5

वरुण चक्रवर्ती संयुक्त रूप से बने नंबर-1

वरुण चक्रवर्ती ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 में कुल 4 विकेट लिए, वहीं इस सीरीज में उन्होंने कुल 10 विकेट चटकाए। इन 10 विकेट के साथ वह 2025 में सबसे ज्यादा टी20 विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में मोहम्मद नवाज के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। वरुण चक्रवर्ता ने 2025 में कुल 36 विकेट लिए।

