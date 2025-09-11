Most T20I Wickets for India as Spinner Top 5 list Kuldeep Yadav reached 2nd spot Yuzvendra Chahal at top ये हैं T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले 5 स्पिनर, कुलदीप यादव दूसरे नंबर पर पहुंचे
ये हैं T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले 5 स्पिनर, कुलदीप यादव दूसरे नंबर पर पहुंचे

ये हैं T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले 5 स्पिनर, कुलदीप यादव दूसरे नंबर पर पहुंचे

भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट लेने वाले स्पिनरों की टॉप 5 की लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुलदीप यादव पहुंच गए हैं। पहले नंबर पर अभी भी युजवेंद्र चहल हैं। लिस्ट में और कौन-कौन है, ये जान लीजिए। 

Vikash GaurThu, 11 Sep 2025 01:52 PM
1/5

चहल का जलवा बरकरार

लेग युजवेंद्र चहल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले स्पिनर हैं। उन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट निकाले हैं। वे भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में निकालने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे अर्शदीप सिंह हैं, जिन्होंने 99 विकेट निकाले हैं।

2/5

कुलदीप यादव पहुंचे नंबर 2 पर

कुलदीप यादव एशिया कप 2025 यूएई के खिलाफ चार विकेट निकालने के बाद अब टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट चटकाने वाले दूसरे स्पिनर बन गए हैं। उन्होंने आर अश्विन और अक्षर पटेल को पीछे छोड़ दिया है। कुलदीप के नाम 41 मैचों में 73 विकेट हैं।

3/5

अश्विन खिसके तीसरे नंबर पर

आर अश्विन ने 65 मैचों में 72 विकेट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में निकाले हैं। वे सबसे ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में निकालने वाले भारत के तीसरे स्पिनर हैं।

4/5

अक्षर पटेल चौथे नंबर पर

अक्षर पटेल ने यूएई के खिलाफ एक विकेट निकालकर आर अश्विन की बराबरी कर ली है। अक्षर पटेल ने 72 मैचों में 72 विकेट हासिल कर लिए हैं। वे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।

5/5

बिश्नोई हैं टॉप 5 में शामिल

रवि बिश्नोई का नाम लिस्ट में पांचवें नंबर पर है, जिन्होंने 42 मैचों में 61 विकेट निकाले हैं। वे भारत के लिए पांचवें सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले स्पिनर हैं।

Yuzvendra Chahal Axar Patel Kuldeep Yadav R Ashwin