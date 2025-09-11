ये हैं T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले 5 स्पिनर, कुलदीप यादव दूसरे नंबर पर पहुंचे

चहल का जलवा बरकरार

लेग युजवेंद्र चहल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले स्पिनर हैं। उन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट निकाले हैं। वे भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट इस फॉर्मेट में निकालने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे अर्शदीप सिंह हैं, जिन्होंने 99 विकेट निकाले हैं।