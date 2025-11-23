T20 में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने तोड़ा आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड

Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोखेलT20 में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने तोड़ा आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने इस साल टी20 क्रिकेट में 100 छक्कों का आंकड़ा छू लिया है। वह एक कैलेंडर ईयर में ऐसा कारनामा करने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आंद्रे रसेल का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। आईए देखिए।

Lokesh KheraSun, 23 Nov 2025 11:15 AM
1/5

निकोलस पूरन के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन के नाम है। पूरन ने साल 2024 में 170 छक्के जड़े थे। उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना काफी मुश्किल है।

2/5

क्रिस गेल ने मचाई तबाही

वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने तो इस लिस्ट में धूम मचाई हुई है। उन्होंने 2015 में अपने करियर में एक साल में सबसे अधिक 135 छक्के लगाए थे। इसके अलावा वह 2012 में 121, 2011 में 116, 2016 में 112, 2017 में 101 और 2013 में 100 छक्के लगा चुके हैं। क्रिस गेल टी20 क्रिकेट में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 6 बार एक साल में 100 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं।

3/5

ऑस्ट्रिया का बल्लेबाज भी लिस्ट में

ऑस्ट्रिया के बल्लेबाज करनबीर सिंह का नाम भी इस लिस्ट में हैं। उन्होंने इस साल यानी 2025 में 122 छक्के जड़े हैं।

4/5

हेनरिक क्लासेन भी कर चुके हैं कमाल

साउथ अफ्रीका के हेनरिक क्लासेन के नाम भी एक साल में 100 या उससे अधिक टी20 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड है। क्लासेन ने पिछले साल 2024 में 105 छक्के लगाए थे।

5/5

साहिबजादा फरहान ने तोड़ा आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने एक साल में सबसे ज्यादा टी20 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वेस्टइंडीज के आंद्र रसेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रसेल ने 2019 में 101 सिक्स लगाए थे, वहीं फरहान इस साल 2025 में 102 छक्के लगा चुके हैं। साहिबजादा फरहान एक कैलेंडर ईयर में 100 छक्के लगाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज भी हैं।

