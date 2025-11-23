T20 में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने तोड़ा आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड

क्रिस गेल ने मचाई तबाही

वेस्टइंडीज के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने तो इस लिस्ट में धूम मचाई हुई है। उन्होंने 2015 में अपने करियर में एक साल में सबसे अधिक 135 छक्के लगाए थे। इसके अलावा वह 2012 में 121, 2011 में 116, 2016 में 112, 2017 में 101 और 2013 में 100 छक्के लगा चुके हैं। क्रिस गेल टी20 क्रिकेट में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने 6 बार एक साल में 100 या उससे अधिक छक्के लगाए हैं।