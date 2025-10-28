T20I क्रिकेट में दुनिया के 5 सबसे बड़े सिक्सर किंग, सूर्यकुमार यादव के पास पासा पलटने का मौका

सूर्या कर सकते हैं कमाल

भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में दो छक्के जड़ दिए तो वे सबसे ज्यादा छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ने वाले पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे। पांचवें ही बल्लेबाज वे होंगे, जो 150 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे करेंगे। वे अब तक 148 छक्के जड़ चुके हैं।