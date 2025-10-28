Hindustan Hindi News
T20I क्रिकेट में दुनिया के 5 सबसे बड़े सिक्सर किंग, सूर्यकुमार यादव के पास पासा पलटने का मौका

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल होने का सुनहरा मौका सूर्यकुमार यादव के पास है, जो सिर्फ पांचवें सबसे बड़े सिक्सर किंग बनने से सिर्फ दो छक्के दूर हैं।

Vikash GaurTue, 28 Oct 2025 12:34 PM
सूर्या कर सकते हैं कमाल

भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में दो छक्के जड़ दिए तो वे सबसे ज्यादा छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ने वाले पांचवें बल्लेबाज बन जाएंगे। पांचवें ही बल्लेबाज वे होंगे, जो 150 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे करेंगे। वे अब तक 148 छक्के जड़ चुके हैं।

हिटमैन हैं सिक्सर किंग

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का विश्व रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, जिन्होंने 205 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं।

वसीम मचाए हुए हैं बवाल

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज यूएई के मुहम्मह वसीम हैं, जो 187 छक्के इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ चुके हैं। उनके इंटरनेशनल करियर को सिर्फ 4 साल हुए हैं। वे ज्यादातर मैच छोटी टीमों के खिलाफ खेलते हैं।

गप्टिल तीसरे नंबर पर

न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 173 छक्के अपने देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में जड़े हैं।

बटलर चौथे स्थान पर

इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर 172 छक्कों के साथ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। वे दो छक्के लगाते ही तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे।

पूरन हैं पांचवें नंबर पर

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन 149 छक्के इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में जड़ चुके हैं। वे इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं, लेकिन सूर्यकुमार यादव उनसे सिर्फ एक छक्का दूर हैं। सूर्या ने 148 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़े हैं।

