रोहित शर्मा के पास ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने का मौका, अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से ज्यादा दूर नहीं

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अभी तक 273 वनडे मुकाबलों में 344 छक्के जमाए हैं। रोहित अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक्शन में नजर आएंगे। भारत को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। वनडे कप्तानी गंवा चुके 38 वर्षीय रोहित सिर्फ बतौर बल्लेबाज उतरेंगे। उनके पास ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने का शानदार मौका है। वह अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उन्हें वनडे का 'सिक्सर किंग' बनने के लिए सिर्फ 8 छक्कों की जरूरत है।