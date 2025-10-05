रोहित शर्मा के पास ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने का मौका, अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से ज्यादा दूर नहीं

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अफरीदी ने 398 वनडे मैचों में 351 सिक्स उड़ाए। वह 1996 से 2015 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे।
'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अभी तक 273 वनडे मुकाबलों में 344 छक्के जमाए हैं। रोहित अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक्शन में नजर आएंगे। भारत को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। वनडे कप्तानी गंवा चुके 38 वर्षीय रोहित सिर्फ बतौर बल्लेबाज उतरेंगे। उनके पास ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने का शानदार मौका है। वह अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उन्हें वनडे का 'सिक्सर किंग' बनने के लिए सिर्फ 8 छक्कों की जरूरत है।
वेस्टइंडीज के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल सूची में तीसरे पायदान पर हैं। गेल ने 1999 से 2019 तक 301 वनडे मैच खेलने के बाद 331 सिक्स उड़ाए।
श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या भी छक्के लगाने के लिए मशहूर रहे। उन्होंने अपने करियर में 485 वनडे मुकाबले खेले और 270 छक्के ठोके। वह श्रीलंका की ओर से 1989 से 2011 तक खेले।
फेहरिस्त में पांचवें नंबर पर पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी हैं। उन्होंने 350 वनडे मैचों में 229 सिक्स लगाए। धोनी साल 2004 से 2019 तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव रहे।