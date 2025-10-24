शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से अब कितना दूर रोहित शर्मा? क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रच पाएंगे इतिहास

क्या ऑस्ट्रेलिया टूर पर रोहित रच पाएंगे इतिहास

क्या रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शाहिद अफरीदी का यह रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? रोहित और अफरीदी के बीच 5 छक्कों का फासला है। रोहित को अगर यह रिकॉर्ड तोड़ना है तो उन्हें शतकीय पारी खेलनी होगी। अगर रोहित ऐसा करने से चूक जाते हैं तो अगले महीने के अंत में साउथ अफ्रीका की टीम जब भारत दौरे पर आएगी तो उनके पास यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा।