शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड से अब कितना दूर रोहित शर्मा? क्या ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रच पाएंगे इतिहास

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 346 छक्के जड़ चुके हैं। वह 50 ओवर फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के बाद दूसरे पायदान पर हैं। वह इतिहास रचने के काफी करीब हैं।
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 73 रनों की शानदार पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 2 छक्के जड़े। अब शाहिद अफरीदी और रोहित शर्मा के बीच 5 छक्कों का फासला रह गया है।
शाहिद अफरीदी के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में खेले 398 मुकाबलों में 351 छक्के लगाए थे।
क्या रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शाहिद अफरीदी का यह रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? रोहित और अफरीदी के बीच 5 छक्कों का फासला है। रोहित को अगर यह रिकॉर्ड तोड़ना है तो उन्हें शतकीय पारी खेलनी होगी। अगर रोहित ऐसा करने से चूक जाते हैं तो अगले महीने के अंत में साउथ अफ्रीका की टीम जब भारत दौरे पर आएगी तो उनके पास यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा।
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और श्रीलंका के सनथ जयसूर्या वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की टॉप-5 लिस्ट में मौजूद हैं। गेल ने अपने वनडे करियर में 331 तो जयसूर्या ने 270 छक्के लगाए थे।
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी इस फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। दुनिया के बेस्ट फिनिशर में गिने जाने वाले धोनी ने अपने करियर में 229 छक्के जड़े थे।