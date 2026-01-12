ODI चेज में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर, कोहली लिस्ट में फिसड्डी; रोहित ने रचा इतिहास

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे चेज में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले 7 क्रिकेटरों की लिस्ट में फिसड्डी हैं। उन्होंने अब तक 90 छक्के मारे हैं। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 91 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली, जिसमें एक सिक्स और आठ चौके जमाए। भारत ने वडोदरा में 301 के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।