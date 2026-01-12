ODI चेज में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर, कोहली लिस्ट में फिसड्डी; रोहित ने रचा इतिहास

Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोखेलODI चेज में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले क्रिकेटर, कोहली लिस्ट में फिसड्डी; रोहित ने रचा इतिहास

वनडे क्रिकेट में चेज के दौरान सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में रोहित शर्मा ने नया कीर्तिमान छुआ है। वहीं, दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली सात क्रिकेटरों की लिस्ट में फिसड्डी हैं। सूची में तीन भारतीय हैं।

Md.Akram Jan 12, 2026 02:09 pm IST
रोहित शर्मा

वनडे क्रिकेट में चेज के दौरान सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने अब नया इतिहास रचा है। वह वनडे चेज में 200 सिक्स लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने यह आंकड़ा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले वनडे में छुआ। रोहित ने वडोदरा के मैदान पर 29 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के हैं।

क्रिस गेल

लिस्ट में दूसरे पायदान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 117 सिक्स उड़ाए। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने 166 छक्के जमाए।

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या ने अपने करियर में वनडे चेज में 109 सिक्स उड़ाए। उनके बाद न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल (103) हैं।

सचिन तेंदुलकर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर छठे स्थान पर हैं। उन्होंने दो दशक से अधिक लंबे करियर में वनड चेज के दौरान 94 छक्के जड़े।

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली वनडे चेज में सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले 7 क्रिकेटरों की लिस्ट में फिसड्डी हैं। उन्होंने अब तक 90 छक्के मारे हैं। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 91 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली, जिसमें एक सिक्स और आठ चौके जमाए। भारत ने वडोदरा में 301 के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की। कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

