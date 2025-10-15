रोहित शर्मा के पास धांसू इतिहास रचने का गोल्डन चांस, AUS के खिलाफ इस कमाल से ज्यादा दूर नहीं

'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह अब तक 46 वनडे मैचों में 88 सिक्स लगा चुके हैं। रोहित के पास आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धांसू इतिहास रचने का गोल्डन चांस है। उन्हें सिर्फ 12 छक्कों की जरूरत है। रोहित वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 सिक्स जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन सकते हैं। तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल हैं। मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ 33 वनडे मैचों में 45 छक्का जमाए हैं। वह चोटिल होने के कारण आगामी वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे।
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में केवल 35 छक्के लगाए। उन्होंने 1991 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 वनडे मुकाबले खेले।
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी फेहरिस्त में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 55 वनडे मैच खेलने के बाद 33 छक्के उड़ाए।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग और आरोन फिंच संयुक्त रूप से पांचवें नंबर पर हैं। पोंटिंग ने भारत के सामने 59 मैचों में 32 सिक्स ठोके। वहीं, फिंच ने 32 मैचों में 32 चक्के लगाए।