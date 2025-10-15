रोहित शर्मा के पास धांसू इतिहास रचने का गोल्डन चांस, AUS के खिलाफ इस कमाल से ज्यादा दूर नहीं

रोहित शर्मा

'हिटमैन' रोहित शर्मा के नाम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह अब तक 46 वनडे मैचों में 88 सिक्स लगा चुके हैं। रोहित के पास आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धांसू इतिहास रचने का गोल्डन चांस है। उन्हें सिर्फ 12 छक्कों की जरूरत है। रोहित वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 सिक्स जड़ने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन सकते हैं। तीन मैचों की वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है।