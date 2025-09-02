T20I क्रिकेट में नया धमाका: रोहित शर्मा का विश्व कीर्तिमान ध्वस्त, ये कप्तान बना नया 'सिक्सर किंग'

वसीम बने नए सिक्सर किंग

यूएई के बल्लेबाज मुहम्मद वसीम अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने 110 छक्के अब तक जड़े हैं। पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 6 छक्के लगाए और अपने छक्कों की संख्या को 104 से 110 पहुंचा गिया। इस तरह वे रोहित शर्मा (105) से आगे निकलकर नए सिक्सर किंग बन गए।