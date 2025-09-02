Most Sixes as a Captain in T20I Cricket Muhammad Waseem broken World Record of Rohit Sharma T20I क्रिकेट में नया धमाका: रोहित शर्मा का विश्व कीर्तिमान ध्वस्त, ये कप्तान बना नया 'सिक्सर किंग'
T20I क्रिकेट में नया धमाका: रोहित शर्मा का विश्व कीर्तिमान ध्वस्त, ये कप्तान बना नया 'सिक्सर किंग'

क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं और इस कहावत को सच साबित किया है संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के कप्तान मुहम्मद वसीम ने, जो अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान हैं।

Vikash GaurTue, 2 Sep 2025 01:08 PM
1/7

वसीम बने नए सिक्सर किंग

यूएई के बल्लेबाज मुहम्मद वसीम अब टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने 110 छक्के अब तक जड़े हैं। पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 6 छक्के लगाए और अपने छक्कों की संख्या को 104 से 110 पहुंचा गिया। इस तरह वे रोहित शर्मा (105) से आगे निकलकर नए सिक्सर किंग बन गए।

2/7

हिटमैन नहीं अब सिक्सर किंग

हिटमैन रोहित शर्मा के नाम लंबे समय तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज था। उन्होंने 105 छक्के अपने टी20 करियर में बतौर कप्तान जड़े थे, लेकिन अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है। वे अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं।

3/7

मोर्गन हैं तीसरे नंबर पर

इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। वे इस पायदान पर लंबे समय से हैं और अभी भी बने रहेंगे। उन्होंने 86 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान जड़े थे।

4/7

फिंच हैं चौथे नंबर पर

एरोन फिंच ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 82 छक्के बतौर कप्तान जड़े थे। वे अपने देश के लिए सबसे ज्यादा छक्के इस फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर जड़ने वाले बल्लेबाज हैं, जबकि इस लिस्ट में वे चौथे पायदान पर हैं।

5/7

पांचवें नंबर पर है जापानी प्लेयर

जापान के केंडेल काडोवाकी फ्लेमिंग इस लिस्ट में टॉप 5 पर हैं। उन्होंने कुल 79 छक्के अपनी टीम के लिए अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर जड़े हैं।

6/7

बटलर नंबर 6 पर

इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान जोस बटलर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के तौर पर 69 छक्के जड़े हैं। वे इस लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

7/7

पॉवेल की पावर भी शामिल

रोवमैन पॉवेल का नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें नंबर पर आता है। उन्होंने वेस्टइंडीज की टीम के लिए 64 छक्के कप्तान के तौर पर इस फॉर्मेट में जड़े हैं।

