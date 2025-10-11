Most Sixes as a Captain for India in Test shubman gill break Mansoor Ali Khan Pataudi record ms dhoni बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट में किसने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के, शुभमन गिल की रफ्तार सबसे तेज
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलबतौर भारतीय कप्तान टेस्ट में किसने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के, शुभमन गिल की रफ्तार सबसे तेज

बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट में किसने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के, शुभमन गिल की रफ्तार सबसे तेज

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शतक लगाया। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने दो छक्के लगाए और एक खास क्लब में जगह बनाई। वह बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं।

Himanshu SinghSat, 11 Oct 2025 02:49 PM
1/5

एमएस धोनी

भारतीय टीम के लिए टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दिग्गज एमएस धोनी के नाम है। धोनी ने 96 पारियों में 51 छक्के लगाए हैं। एमएस धोनी अपने टेस्ट करियर के दौरान कुल 78 छक्के लगाए। धोनी ने 90 मैचों में 4876 रन बनाए हैं।

2/5

रोहित शर्मा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। रोहित शर्मा ने 42 पारियों में बतौर कप्तान भारत के लिए 25 छक्के जड़े हैं। रोहित ने टेस्ट करियर में 88 छक्के जड़े थे। रोहित ने 67 टेस्ट मैचों में 4301 रन बनाए हैं।

3/5

सौरव गांगुली

सौरव गांगुली ने बतौर कप्तान भारत के लिए 75 पारियों में 17 छक्के ठोके थे। पूर्व कप्तान गांगुली ने 113 टेस्ट में कुल 57 छक्के ठोके थे। गांगुली ने 113 टेस्ट मैच खेलते हुए 7212 रन बनाए। गांगुली ने 16 शतक भी लगाए हैं।

4/5

विराट कोहली

भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने 113 पारियों में 17 छक्के जड़े हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। कोहली ने 123 टेस्ट मैचों में 9230 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 30 छक्के लगाए। कोहली ने 30 शतक जड़े हैं।

5/5

शुभमन गिल

भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। उन्होंने मंसूर अली खान पटौदी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 73 पारियों में 14 छक्के लगाए थे। गिल सिर्फ 12 पारियों में ही 14 छक्के लगा चुके हैं। अगर इसी तरह वह बड़ी बाउंड्री लगाते रहे तो वह जल्द ही रोहित से आगे निकल जाएंगे।

Indian Cricket Team India Vs West Indies