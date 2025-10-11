बतौर भारतीय कप्तान टेस्ट में किसने लगाए हैं सबसे ज्यादा छक्के, शुभमन गिल की रफ्तार सबसे तेज

शुभमन गिल

भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। उन्होंने मंसूर अली खान पटौदी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 73 पारियों में 14 छक्के लगाए थे। गिल सिर्फ 12 पारियों में ही 14 छक्के लगा चुके हैं। अगर इसी तरह वह बड़ी बाउंड्री लगाते रहे तो वह जल्द ही रोहित से आगे निकल जाएंगे।