WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज; बाबर आजम के पीछे पड़े शुभमन गिल, टॉप-5 में चार भारतीय

शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम

WTC के इतिहास में बतौर एशियाई बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के नाम है, मगर जिस तरह की फॉर्म में भारतीय कप्तान शुभमन गिल चल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वह आगामी कुछ मैचों में ही बाबर आजम को पछाड़ देंगे।