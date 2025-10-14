WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज; बाबर आजम के पीछे पड़े शुभमन गिल, टॉप-5 में चार भारतीय

Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोखेलWTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज; बाबर आजम के पीछे पड़े शुभमन गिल, टॉप-5 में चार भारतीय

WTC के इतिहास में बतौर एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, मगर जिस तरह की फॉर्म में भारतीय कप्तान शुभमन गिल चल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वह आगामी कुछ मैचों में ही बाबर आजम को पछाड़ देंगे।

Lokesh KheraTue, 14 Oct 2025 07:52 AM
शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम

WTC के इतिहास में बतौर एशियाई बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के नाम है, मगर जिस तरह की फॉर्म में भारतीय कप्तान शुभमन गिल चल रहे हैं उसे देखकर लगता है कि वह आगामी कुछ मैचों में ही बाबर आजम को पछाड़ देंगे।

बाबर आजम नंबर-1

बाबर आजम बतौर एशियाई बल्लेबाज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 3000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने WTC में अभी तक 3021 रन बनाए हैं।

दूसरे नंबर पर शुभमन गिल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल 2826 रनों के साथ इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज में गिल की नजरें बाबर आजम को पछाड़ नंबर-1 बनने पर होगी।

ऋषभ पंत तीसरे नंबर पर

भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 2731 रनों के साथ WTC में बतौर एशियाई बल्लेबाज सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। चोट के चलते पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेल रहे हैं।

रोहित शर्मा भी लिस्ट में

भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 2716 रनों के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के रूप में अपनी आखिरी सीरीज खेली थी।

दिमुथ करुणारत्ने

श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने इस लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र श्रीलंकाई खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी तक विराट कोहली (2617) से अधिक 2642 रन बनाए हैं।

