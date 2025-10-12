बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन; टॉप-5 में सिर्फ एक भारतीय; किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड?

साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ के नाम बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने कप्तान के रूप में खेले 109 मैचों में 47.84 की औसत के साथ 8659 रन बनाए थे।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की अगुवाई करते हुए 93 मैचों में 50.95 की औसत के साथ 6623 रन बनाए थे।
रिकी पोंटिंग बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। उन्होंने 77 मैचों में 51.51 की औसत के साथ 6542 रन बनाए थे।
पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है। उन्होंने टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए 68 मैचों में 5864 रन बनाए। इस दौरान गौर करने वाली बात उनका औसत है। कोहली ने यह रन 54.80 की औसत के साथ बनाए हैं, जो टॉप-5 में मौजूद सभी बल्लेबाजों से अधिक है।
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें और आखिरी पायदान पर हैं। उन्होंने इंग्लिश टीम को लीड करते हुए 64 मैचों में 46.45 की औसत के साथ 5295 रन बनाए।