बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन; टॉप-5 में सिर्फ एक भारतीय; किसके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड?

विराट कोहली चौथे नंबर पर

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है। उन्होंने टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए 68 मैचों में 5864 रन बनाए। इस दौरान गौर करने वाली बात उनका औसत है। कोहली ने यह रन 54.80 की औसत के साथ बनाए हैं, जो टॉप-5 में मौजूद सभी बल्लेबाजों से अधिक है।