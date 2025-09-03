Most Runs in T20 Cricket Chris Gayle at the top Kieron Pollard snatch 2nd spot again from Alex Hales know who is Top 5 T20 क्रिकेट में रनों का महासंग्राम, 2 दिन में ही बदल गई सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट
T20 क्रिकेट में रनों का महासंग्राम, 2 दिन में ही बदल गई सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

T20 क्रिकेट में रनों का महासंग्राम देखने को मिल रहा है। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दो दिन तक एलेक्स हेल्स दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन किरोन पोलार्ड ने फिर से अपनी कुर्सी हासिल कर ली।

Vikash GaurWed, 3 Sep 2025 10:05 AM
1/6

T20 क्रिकेट के सिकंदर

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पिछले कुछ दिनों में टॉप 5 में उथल-पुथल देखने को मिली। कुछ दिन पहले एलेक्स हेल्स नंबर दो बल्लेबाज बने थे, लेकिन जल्द ही किरोन पोलार्ड ने अपनी नंबर दो की कुर्सी हासिल कर ली। इस समय टॉप 5 में कौन कहां पर ये जान लीजिए।

2/6

T20 क्रिकेट के किंग हैं क्रिस गेल

T20 क्रिकेट के किंग इस समय क्रिस गेल हैं, जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। टी20 इंटरनेशनल और टी20 प्रोफेशनल क्रिकेट को मिलाकर वे इस फॉर्मेट में 14562 रनों के साथ सबसे ऊपर हैं। वे एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 14500 से ज्यादा रन बनाए हैं।

3/6

पोलार्ड का प्रहार, नंबर 2 पर कब्जा

वेस्टइंडीज की टीम के पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड लंबे समय से नंबर दो पर विराजमान थे, लेकिन पिछले सप्ताह एलेक्स हेल्स ने उनको पीछे छोड़कर नंबर दो की कुर्सी हासिल कर ली थी। हालांकि, वे करीब 48 घंटे ही नंबर 2 पर रहे और फिर किरोन पोलार्ड फिर से नंबर दो पर पहुंच गए। पोलार्ड के टी20 रनों की संख्या 14077 है।

4/6

हेल्स अब तीसरे नंबर पर

इंग्लैंड के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स अब टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। उनके रनों की संख्या इस फॉर्मेट में 14031 है। वे तीसरे ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 14 हजार से ज्यादा रन बनाए हैं।

5/6

वॉर्नर का नंबर चौथा

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर का नाम लिस्ट में चौथे नंबर पर है। वे टी20 क्रिकेट में अब तक 13595 रन बना चुके हैं। इसमें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के आंकड़े भी शामिल हैं।

6/6

मलिक टॉप 5 में बरकरार

पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में लंबे समय से टॉप 5 में हैं। इस समय वह पांचवें नंबर पर हैं। उनके रनों की संख्या इस फॉर्मेट में 13571 है।

