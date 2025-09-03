T20 क्रिकेट में रनों का महासंग्राम, 2 दिन में ही बदल गई सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट

पोलार्ड का प्रहार, नंबर 2 पर कब्जा

वेस्टइंडीज की टीम के पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड लंबे समय से नंबर दो पर विराजमान थे, लेकिन पिछले सप्ताह एलेक्स हेल्स ने उनको पीछे छोड़कर नंबर दो की कुर्सी हासिल कर ली थी। हालांकि, वे करीब 48 घंटे ही नंबर 2 पर रहे और फिर किरोन पोलार्ड फिर से नंबर दो पर पहुंच गए। पोलार्ड के टी20 रनों की संख्या 14077 है।