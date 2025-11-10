वनडे में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन; टॉप-5 में रवींद्र जडेजा का नाम हैरान कर देने वाला

वनडे क्रिकेट में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों में एक भारतीय खिलाड़ी भी है। यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि हरफनमौला रवींद्र जडेजा हैं। जी हां, जडेजा का नाम इस लिस्ट में हैरान कर देने वाला है।
रवींद्र जडेजा ने अपने वनडे करियर में अभी तक 204 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 32.62 की औसत के साथ 2806 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 87 रनों का रहा है। जडेजा आज तक अपने वनडे करियर में शतक नहीं लगा पाए हैं। वह लिस्ट में 5वें पायदान पर हैं।
पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक के नाम वनडे क्रिकेट में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने वनडे करियर में 162 मैचों में 5122 रन बनाए, इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 96 रनों का रहा।
दुनिया के दिग्गज तेज गेंदबाजों में शुमार पाकिस्तान के वसीम अकरम ने अपने करियर मे बल्ले से भी खूब तबाही मचाई है। अकरम ने 356 वनडे मुकाबलों में 3717 रन बनाए, मगर वह कभी 100 रन का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाए। उनका वनडे में हाईएस्ट स्कोर 86 रनों का है।
वनडे में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरा नाम भी पाकिस्तानी खिलाड़ी का ही है। पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर मोइन खान 219 मैचों में 3266 रनों के साथ तीसरे पायदान पर हैं। उनका वनडे में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 72 रनों का है।
जिम्बाब्वे के पूर्व बॉलिंग ऑलराउंडर हीथ स्ट्रीक का नाम भी इस लिस्ट में है। वह 189 मैचों में 2943 रनों के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। हीथ का वनडे में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 79 रनों का रहा।