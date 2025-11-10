वनडे में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन; टॉप-5 में रवींद्र जडेजा का नाम हैरान कर देने वाला

रवींद्र जडेजा टॉप-5 में

रवींद्र जडेजा ने अपने वनडे करियर में अभी तक 204 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 32.62 की औसत के साथ 2806 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर 87 रनों का रहा है। जडेजा आज तक अपने वनडे करियर में शतक नहीं लगा पाए हैं। वह लिस्ट में 5वें पायदान पर हैं।