इन खिलाड़ियों ने टी20 सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन, कोहली के क्लब में अभिषेक ने मारी एंट्री

विराट कोहली

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कोहली ने 2014 में खेले गए टी20 विश्व कप के दौरान 6 पारियों में 319 रन बनाए थे। वहीं टी20 एशिया कप में विराट कोहली ने 2022 में 5 पारियों में 276 रन बनाए।