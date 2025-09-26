Most runs in a T20I tournament series Abhishek Sharma joins virat kohli and Phil Salt club इन खिलाड़ियों ने टी20 सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन, कोहली के क्लब में अभिषेक ने मारी एंट्री
इन खिलाड़ियों ने टी20 सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन, कोहली के क्लब में अभिषेक ने मारी एंट्री

भारत के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में 31 गेंद में 61 रन की दमदार पारी खेली। एशिया कप में वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अभिषेक ने इसके साथ ही एक टी20 टूर्नामेंट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में जगह बना ली है।

Himanshu SinghFri, 26 Sep 2025 11:36 PM
1/5

फिल सॉल्ट

एक टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट/सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड फिल सॉल्ट के नाम है। इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच पारियों में 331 रन ठोके थे।

2/5

विराट कोहली

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कोहली ने 2014 में खेले गए टी20 विश्व कप के दौरान 6 पारियों में 319 रन बनाए थे। वहीं टी20 एशिया कप में विराट कोहली ने 2022 में 5 पारियों में 276 रन बनाए।

3/5

तिलकरत्ने दिलशान

श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 विश्व कप 2009 में सात पारियों में 317 रन जड़े थे। एक टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट/सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में वह तीसरे नंबर पर हैं।

4/5

मोहम्मद रिजवान

पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 6 पारियों में 316 रन बनाए थे। वहीं रिजवान ने टी20 एशिया कप में 6 पारियों में 281 रन बनाए थे।

5/5

अभिषेक शर्मा

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने 6 पारियों में 309 रन बनाए हैं। वह फाइनल में भी खेलने वाले हैं।

