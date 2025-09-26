इन खिलाड़ियों ने टी20 सीरीज में बनाए सबसे ज्यादा रन, कोहली के क्लब में अभिषेक ने मारी एंट्री

एक टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट/सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड फिल सॉल्ट के नाम है। इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच पारियों में 331 रन ठोके थे।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के पूर्व बल्लेबाज विराट कोहली हैं। कोहली ने 2014 में खेले गए टी20 विश्व कप के दौरान 6 पारियों में 319 रन बनाए थे। वहीं टी20 एशिया कप में विराट कोहली ने 2022 में 5 पारियों में 276 रन बनाए।
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान ने टी20 विश्व कप 2009 में सात पारियों में 317 रन जड़े थे। एक टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट/सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर्स की लिस्ट में वह तीसरे नंबर पर हैं।
पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 6 पारियों में 316 रन बनाए थे। वहीं रिजवान ने टी20 एशिया कप में 6 पारियों में 281 रन बनाए थे।
भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने 6 पारियों में 309 रन बनाए हैं। वह फाइनल में भी खेलने वाले हैं।