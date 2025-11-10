IND vs SA टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 प्लेयर, विराट कोहली से आगे तीन दिग्गज

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सामने 16 टेस्ट मैचों में 54.15 के औसते से 1408 रन जोड़े। कोहली ने टेस्ट में अपना सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 254 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो गए हैं।