ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले Top 5 खिलाड़ियों की लिस्ट, जानिए किस नंबर पर हैं विराट कोहली?

Hindi NewsफोटोखेलODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले Top 5 खिलाड़ियों की लिस्ट, जानिए किस नंबर पर हैं विराट कोहली?

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। इस लिस्ट में विराट कोहली भी शामिल हैं। वे किस नंबर पर हैं और टॉप 5 में कौन-कौन शामिल है? इसके बारे में जान लीजिए।

Vikash GaurWed, 3 Dec 2025 11:45 AM
1/5

सचिन तेंदुलकर नंबर वन

सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचों में 62 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है।

2/5

जयसूर्या दूसरे नंबर पर

श्रीलंका की टीम के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। जयसूर्या ने 445 वनडे मैचों में 48 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है।

3/5

किंग कोहली तीसरे नंबर पर

विराट कोहली ने अब तक खेले 306 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 44 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया है। विराट कोहली ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल करने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं।

4/5

कैलिस चौथे नंबर पर

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जैक कैलिस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। जैक कैलिस ने 328 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया है।

5/5

पोंटिंग पांचवें नंबर पर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग लिस्ट मे पांचवें नंबर पर हैं। पोंटिंग ने 375 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया है। वे इस लिस्ट में एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं।

Virat Kohli Sachin Tendulkar Ricky Ponting