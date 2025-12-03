ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले Top 5 खिलाड़ियों की लिस्ट, जानिए किस नंबर पर हैं विराट कोहली?

सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचों में 62 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है।
श्रीलंका की टीम के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। जयसूर्या ने 445 वनडे मैचों में 48 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है।
विराट कोहली ने अब तक खेले 306 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 44 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया है। विराट कोहली ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल करने वाले तीसरे क्रिकेटर हैं।
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जैक कैलिस लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं। जैक कैलिस ने 328 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया है।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग लिस्ट मे पांचवें नंबर पर हैं। पोंटिंग ने 375 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 32 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड अपने नाम किया है। वे इस लिस्ट में एकमात्र ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर हैं।