ODI में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले Top 5 खिलाड़ियों की लिस्ट, जानिए किस नंबर पर हैं विराट कोहली?

सचिन तेंदुलकर नंबर वन

सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचों में 62 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है।