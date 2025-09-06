T20I क्रिकेट में मेडन ओवर खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सूर्या से गिल तक; नंबर-1 चौंकाएगा

क्रिकेट में जब कोई गेंदबाज एक ओवर में लगातार 6 डॉट बॉल फेंकने के बाद रन नहीं देता तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक भारत के 9 बल्लेबाजों ने कुल 14 मेडन ओवर खेले हैं। जानिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल है?
केएल राहुल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मेडन ओवर खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने कुल पांच मेडन ओवर खेले हैं। राहुल फिलहाल भारत के टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच नंबर 2022 में खेला था।
लिस्ट में दूसरे नंबर पर पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हैं। उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट में कुल दो मेडन ओवर खेले। धवन ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपने करियर में 68 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले।
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल से लेकर रोहित शर्मा तक टी20 इंटरनेशनल में एक-एक बार मेडन ओवर खेल चुके हैं। सूर्या और गिल ने 2023 जबकि रोहित ने 2018 में ऐसा किया। रोहित टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।
T20I में मेडन ओवर खेलने वाले भारतीय बल्लेबाजों की फेहिरस्त में विकेटकीपर ईशान किशन, ध्रुव जुरेल, ओपनर यशस्वी जायसवाल और ऑलराउंडर शिवम दुबे भी हैं। चारों ने अभी तक एक-एक बार मेडन ओवर खेला है।