T20I क्रिकेट में मेडन ओवर खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, लिस्ट में सूर्या से गिल तक; नंबर-1 चौंकाएगा

कुल 14 मेडन ओवर खेले

क्रिकेट में जब कोई गेंदबाज एक ओवर में लगातार 6 डॉट बॉल फेंकने के बाद रन नहीं देता तो उसे मेडन ओवर कहा जाता है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक भारत के 9 बल्लेबाजों ने कुल 14 मेडन ओवर खेले हैं। जानिए लिस्ट में कौन-कौन शामिल है?