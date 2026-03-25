IPL में बगैर 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीते सबसे ज्यादा मैच, टॉप 5 में 7 करोड़ वाला क्रिकेटर भी शामिल

आईपीएल में बगैर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीते सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड स्टुअर्ट बिन्नी के नाम है। पूर्व ऑलराउंडर बिन्नी ने 95 मुकाबले खेले। उन्होंने इस दौरान 880 रन बनाए और 22 विकेट चटकाए। वह राजस्थान रॉयल्स (आरआर), मुंबई इंडियंस (एमआई) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) का हिस्सा रहे।
सूची में दूसरे नंबर पर बल्लेबाज सौरभ तिवारी हैं। उन्होंने आईपीएल में 93 मुकाबले खेले मगर कभी प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नसीब नहीं हुआ। वह मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसी टीमों से खेले। सौरभव ने 1494 रन बनाए।
तेज गेंदबाज धवल कुलकर्णी को आईपीएल में 192 मैच खेलने के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच नहीं मिला। वह मुंबई समेत तीन टीमों की ओर से खेले और कुल 86 शिकार किए। कुलकर्णी ने आखिरी आईपीएल मैच 2021 में खेला था।
ऑलराउंडर विजय शंकर 78 मैच खेले और बदकिस्मत रहे। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद समेत चार टीमों का प्रतिनिधित्व किया। शंकर ने 1233 रन बनाए और 9 विकेट अपने नाम किए। उन्हें पिछले सीजन में चेन्नई ने रिलीज कर दिया था और ऑक्सन में अनसोल्ड रहे।
लिस्ट में पांचवे पायदान पर स्पिनर रवि बिश्नोई हैं। वह आईपीएल में 77 मैच खेल चुके हैं मगर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नहीं जीत सके। बिश्नोई के पास आईपीएल 2026 में यह सूखा समाप्त करने का मौका होगा। वह आगामी सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलेंगे। आरआर ने ऑक्शन में बिश्नोई को 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह पिछले चार सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स में थे। बिश्नोई ने 2020 में पंजाब किंग्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था।