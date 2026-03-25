IPL में बगैर 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीते सबसे ज्यादा मैच, टॉप 5 में 7 करोड़ वाला क्रिकेटर भी शामिल

रवि बिश्नोई

लिस्ट में पांचवे पायदान पर स्पिनर रवि बिश्नोई हैं। वह आईपीएल में 77 मैच खेल चुके हैं मगर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नहीं जीत सके। बिश्नोई के पास आईपीएल 2026 में यह सूखा समाप्त करने का मौका होगा। वह आगामी सीजन में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलेंगे। आरआर ने ऑक्शन में बिश्नोई को 7.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह पिछले चार सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स में थे। बिश्नोई ने 2020 में पंजाब किंग्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था।