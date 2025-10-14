इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली 10 टीमें, भारत दूसरे स्थान पर पहुंचा; ये टीम है नंबर 1

इंग्लैंड क्रिकेट टीम

खेल में सबसे लंबा इतिहास रखने वाली इंग्लैंड उन 2 टीमों में से एक है, जिन्होंने 2100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उनकी समृद्ध क्रिकेट परंपरा उन्हें लगातार कुल जीत के मामले में शीर्ष 3 में रखती है। इंग्लैंड अभी तक दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब 2117 मैचों में 921 जीतों के साथ तीसरे नंबर पर है।