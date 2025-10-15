रोहित शर्मा स्पेशल क्लब में एंट्री से एक कदम दूर, देखें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी ठोकने वाले भारतीय

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 499 मैचों में 49 शतक लगाए हैं। उन्होंने टेस्ट में 12, वनडे में 32 और टी20 इंटरनेशनल में पांच सेंचुरी बनाई हैं। रोहित स्पेशल क्लब में एंट्री से महज एक कदम दूर है। रोहित अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक शतक लगाने में कामयाब रहे तो वह 50 या उससे अधिक सेंचुरी जमाने वाले तीसरे भारतीय और ओवरऑल दसवें खिलाड़ी बन जाएंगे। रोहित ने भी टेस्ट और T20I को अलविदा कह दिया है।