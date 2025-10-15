Hindustan Hindi News
रोहित शर्मा स्पेशल क्लब में एंट्री से एक कदम दूर, देखें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी ठोकने वाले भारतीय

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की वनडे सीरीज का 19 अक्टूबर से आगाज होने जा रहा है। रोहित शर्मा आगामी सीरीज में एक स्पेशल क्लब में एंट्री कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ एक शतक की जरूरत है। जानिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाले टॉप 5 भारतीय कौन हैं?

Md.Akram Wed, 15 Oct 2025 05:40 PM
1/5

सचिन तेंदुलकर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने का कारनामा किया है। उन्होंने 24 साल के करियर में 664 मैचों में 100 शतक लगाए। सचिन यह आंकड़ा छूने वाले इकौलते प्लेयर हैं। उन्होंने टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक जमाए।

2/5

विराट कोहली

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अब तक 550 मैचों में 82 सेंचुरी लगा चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 30, वनडे में 51 और टी20 इंटरेशनल में एक शतक मारा है। कोहली अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक्शन में नजर आएंगे। वह टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं।

3/5

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी जड़ने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 499 मैचों में 49 शतक लगाए हैं। उन्होंने टेस्ट में 12, वनडे में 32 और टी20 इंटरनेशनल में पांच सेंचुरी बनाई हैं। रोहित स्पेशल क्लब में एंट्री से महज एक कदम दूर है। रोहित अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक शतक लगाने में कामयाब रहे तो वह 50 या उससे अधिक सेंचुरी जमाने वाले तीसरे भारतीय और ओवरऑल दसवें खिलाड़ी बन जाएंगे। रोहित ने भी टेस्ट और T20I को अलविदा कह दिया है।

4/5

राहुल द्रविड़

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने भारत के लिए 509 मैच खेलने के बाद 48 शतक ठोके। उन्होंने टेस्ट में 36 और वनडे में 12 सेंचुरी लगाईं। द्रविड़ ने करियर में सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला, जिसमें 31 रन बनाए।

5/5

वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर हैं। पूर्व विस्फोटक ओपनर सहवाग ने 374 मैचों में 38 शतक लगाए। उन्होंने टेस्ट में 23 और वनडे में 15 सेंचुरी जमाईं। वहीं, पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली ने 424 मैचों में 38 सेंचुरी जड़ीं। उन्होंने टेस्ट में 16 और वनडे में 22 शतक बनाए।

