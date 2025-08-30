ODI में किस टीम ने ली सबसे ज्यादा हैट्रिक, SL-BAN के रिकॉर्ड करेंगे हैरान; भारत से आगे पाकिस्तान

भारत टॉप-5 में

भारत के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में 5 ही हैट्रिक है और टीम इंडिया इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है। भारत के लिए वनडे में चेतन शर्मा ने पहली हैट्रिक ली थी, इसके बाद यह कमाल कपिल देव, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी ने किया। कुलदीप एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनके नाम वनडे में दो हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है।