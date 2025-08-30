ODI में किस टीम ने ली सबसे ज्यादा हैट्रिक, SL-BAN के रिकॉर्ड करेंगे हैरान; भारत से आगे पाकिस्तान

श्रीलंका के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में बतौर टीम सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाल ही में दिलशान मदुशंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक ली। यह श्रीलंका के लिए वनडे क्रिकेट में 11वीं हैट्रिक है। उनके अलावा कोई टीम अभी तक दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई है।
तेज गेंदबाजों का पावरहाउस कही जाने वाली पाकिस्तान की टीम वनडे में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाली टीमों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर है। पाकिस्तान ने अभी तक इस फॉर्मेट में 8 हैट्रिक ली है।
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक 6 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम लिस्ट में तीसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस फॉर्मेट में 6 हैट्रिक ली है।
भारत के नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में 5 ही हैट्रिक है और टीम इंडिया इस लिस्ट में चौथे पायदान पर है। भारत के लिए वनडे में चेतन शर्मा ने पहली हैट्रिक ली थी, इसके बाद यह कमाल कपिल देव, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी ने किया। कुलदीप एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनके नाम वनडे में दो हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है।
श्रीलंका की तरह बांग्लादेश के आंकड़े भी हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि इस टीम के नाम न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से अधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है। जी हां, जहां इन 3 बड़ी टीमों ने अभी तक वनडे में 4-4 हैट्रिक ली है, वहीं बांग्लादेश के नाम 5 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड है।