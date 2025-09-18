सैम अयूब ने की संजू सैमसन के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी, एक साल में 5वीं बार 0 पर हुए आउट

सैम अयूब यूएई के खिलाफ 2 गेंदें खेले, वहीं भारत और ओमान के खिलाफ वह पहली-पहली गेंद पर आउट हुए थे। वहीं पिछली 6 पारियों में वह चौथी बार 0 पर आउट हुए हैं।
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब की खराब फॉर्म जारी है। अभी तक खेले तीन मुकाबलों में वह खाता नहीं खोल पाए हैं। वह इस टूर्नामेंट में लगातार तीन बार 0 पर आउट हुए।
सैम अयूब इसी के साथ साल 2025 में 5वीं बार 0 पर आउट हुए हैं। एक कैलेंडर ईयर में सबसे अधिक 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में उन्होंने भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की बराबरी कर ली है।
संजू सैमसन साल 2024 में 5 बार 0 पर आउट हुए थे। वह T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने के मामले में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं।
जिम्बाब्वे के गेंदबाज रिचर्ड नगारवा के नाम T20I में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वह 2024 में 6 बार बिना खाता खोले आउट हुए थे।