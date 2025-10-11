टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय; यशस्वी जायसवाल की नजरें टॉप-5 पर

यशस्वी जायसवाल

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने पहले दिन दो विकेट के नुकसान पर 318 रन बोर्ड पर लगाए, जिसमें से 173 रन जायसवाल के थे। जायसवाल अपने टेस्ट करियर के तीसरे दोहरे शतक से 27 रन दूर हैं।