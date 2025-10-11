Most double centuries in Test cricket for India Yashasvi Jaiswal eyes top 5 Virat Kohli Sachin tendulkar टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय; यशस्वी जायसवाल की नजरें टॉप-5 पर
टेस्ट में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय; यशस्वी जायसवाल की नजरें टॉप-5 पर

यशस्वी जायसवाल अपने तीसरे दोहरे टेस्ट शतक के करीब हैं। अगर वह वेस्टइंडीज के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाते हैं तो वह विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के साथ टॉप-5 में अपनी जगह बना लेंगे।

Lokesh KheraSat, 11 Oct 2025 07:18 AM
1/7

यशस्वी जायसवाल

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने पहले दिन दो विकेट के नुकसान पर 318 रन बोर्ड पर लगाए, जिसमें से 173 रन जायसवाल के थे। जायसवाल अपने टेस्ट करियर के तीसरे दोहरे शतक से 27 रन दूर हैं।

2/7

यशस्वी जायसवाल बनाएंगे टॉप-5 में जगह

अगर यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने में कामयाब रहते हैं तो वह भारत के लिए सबसे ज्यादा दोहरा शतक जड़ने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना जगह बना लेंगे।

3/7

विराट कोहली के नाम रिकॉर्ड

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 7 दोहरे शतक जड़ने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। उनसे ज्यादा कोई भारतीय टेस्ट में डबल सेंचुरी नहीं लगा पाया है।

4/7

सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर

टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में 6 दोहरे शतक जड़े थे। उनके अलावा पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी इतने ही दोहरे शतकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं।

5/7

राहुल द्रविड़

भारतीय टेस्ट टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने अपने टेस्ट करियर में 5 दोहरे शतक लगाए थे, वह लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।

6/7

सुनील गावस्कर भी टॉप-5 में

लिटिल मास्टर 4 दोहरे शतकों के साथ लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। वह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 10 हजार रन का जादुई आंकड़ा छुआ था।

7/7

यशस्वी जायसवाल करेंगे चेतेश्वर पुजारा की बराबरी

यशस्वी जायसवाल अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का तीसरा दोहरा शतक जड़ते हैं तो वह चेतेश्वर पुजारा की बाराबरी कर लेंगे। पुजारा ने भी अपने करियर में तीन दोहरे शतक जड़े हैं, मगर वह अब भारतीय टेस्ट सेटअप का हिस्सा नहीं हैं।

