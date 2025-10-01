ICC टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ताजा टी20 रैंकिंग में अभी अभिषेक शर्मा नंबर-1 बल्लेबाज हैं। 24 T20I मैच खेल चुके 25 वर्षीय बल्लेबाज के खाते में फिलहाल 931 रेटिंग अंक हैं, जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभिषेक ने हाल ही में टी20 एशिया कप 2025 में धमाल मचाया। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में टूर्नामेंट में सर्वाधिक 314 रन बनाए। चलिए, आपको उन पांच बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं जो आईसीसी टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 रहे।
आईसीसी टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 बल्लेबाज रहने का धांसू रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। भारत के स्टार क्रिकेटर कोहली 1202 दिन शीर्ष पर काबिज रहे। 36 वर्षीय कोहली टेस्ट और टी20 इंटरेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने भारत के लिए 125 टी29 मैचों में 4188 रन बनाए।
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। 30 वर्षीय बाबर 1057 दिनों तक आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पर रह चुके हैं। उन्हें एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तानी स्क्वॉड में जगह नहीं मिली थी। उन्होंने अब तक 128 T20I मैचों में 4223 रन बनाए हैं।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन 729 दिनों तक आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 37 टी20 मैच खेले और 1176 रन बटोरे। उन्होंने जून 2023 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला।
साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ सूची में चौथे स्थान पर हैं। वह 690 दिनों तक आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर-1 रहे। उन्होंने 33 T20I मैचों में 982 रन बनाए। उन्होंने आखिरी टी20 इंटरनेशल मैच अक्टूबर 2011 में खेला।
न्यूजीलैंड के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज ब्रैंडन मैकुलम पांचवें नंबर पर हैं। वह 546 दिनों तक आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पर रहे थे। मैकुलम ने न्यूजीलैंड के लिए 71 टी20 मुकाबलों में 2140 रन बटोरे। उन्होंने अंतिम T20I मैच जून 2015 में खेला। वह फिलहाल इंग्लैंड टीम के हेड कोच हैं।