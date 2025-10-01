ICC टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में एक भारतीय और एक पाकिस्तानी

अभिषेक शर्मा अभी नंबर-1

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की ताजा टी20 रैंकिंग में अभी अभिषेक शर्मा नंबर-1 बल्लेबाज हैं। 24 T20I मैच खेल चुके 25 वर्षीय बल्लेबाज के खाते में फिलहाल 931 रेटिंग अंक हैं, जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभिषेक ने हाल ही में टी20 एशिया कप 2025 में धमाल मचाया। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में टूर्नामेंट में सर्वाधिक 314 रन बनाए। चलिए, आपको उन पांच बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं जो आईसीसी टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 रहे।