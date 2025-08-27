Most consecutive days as Number 1 batsman in ICC ODI Rankings Two legends ahead of Virat Kohli in top 5 List ICC वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में विराट कोहली से आगे दो दिग्गज
ICC वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में विराट कोहली से आगे दो दिग्गज

विराट कोहली ICC वनडे रैंकिंग में लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 रहने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं। सूची में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दो-दो पूर्व दिग्गज क्रिकेटर शामिल हैं।

Md.Akram Wed, 27 Aug 2025 02:01 PM
1/5

विव रिचर्ड्स

विव रिचर्ड्स के नाम आईसीसी वनडे रैंकिंग में लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 बल्लेबाज रहने का दर्ज है। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिचर्ड्स कुल 1748 दिन शीर्ष पर रहे। उन्होंने यह कमाल 8 जनवरी 1984 से 20 अक्टूबर 1988 तक किया।

2/5

माइकल बेवन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज माइकल बेवन आईसीसी वनडे रैंकिंग में लगातार 1259 दिनों तक नंबर-1 रहे। उन्होंने 22 जनवरी 1999 से 3 जुलाई 2002 तक ऐसा किया। बेवन का शुमार दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में होता है।

3/5

विराट कोहली

लिस्ट में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं। वह 22 अक्टूबर 2017 से 1 अप्रैल 2021 तक रैंकिंग में लगातार 1258 दिनों तक नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रहे। कोहली टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वह अब भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे।

4/5

डीन जोन्स

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स 4 जनवरी 1990 से 22 फरवरी 1993 तक नंबर-1 वनडे बल्लेबाज थे। उन्होंने लगातार 1146 दिनों तक अपने पास बादशाहत रखी। जोन्स ने वनडे क्रिकेट की नई परिभाषा गढ़ने की पहल की थी।

5/5

ब्रायन लारा

फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा हैं। लारा के सिर पर 9 मार्च 1996 से 21 जनवरी 1999 तक आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज का ताज था। वह लगातार 1040 दिनों तक शीर्ष पर रहे।

