ICC वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में विराट कोहली से आगे दो दिग्गज

विराट कोहली

लिस्ट में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं। वह 22 अक्टूबर 2017 से 1 अप्रैल 2021 तक रैंकिंग में लगातार 1258 दिनों तक नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रहे। कोहली टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वह अब भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे।