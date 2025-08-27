ICC वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले बल्लेबाज, टॉप-5 में विराट कोहली से आगे दो दिग्गज

विव रिचर्ड्स के नाम आईसीसी वनडे रैंकिंग में लगातार सबसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 बल्लेबाज रहने का दर्ज है। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रिचर्ड्स कुल 1748 दिन शीर्ष पर रहे। उन्होंने यह कमाल 8 जनवरी 1984 से 20 अक्टूबर 1988 तक किया।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज माइकल बेवन आईसीसी वनडे रैंकिंग में लगातार 1259 दिनों तक नंबर-1 रहे। उन्होंने 22 जनवरी 1999 से 3 जुलाई 2002 तक ऐसा किया। बेवन का शुमार दुनिया के बेस्ट फिनिशर्स में होता है।
लिस्ट में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं। वह 22 अक्टूबर 2017 से 1 अप्रैल 2021 तक रैंकिंग में लगातार 1258 दिनों तक नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रहे। कोहली टेस्ट और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वह अब भारत के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स 4 जनवरी 1990 से 22 फरवरी 1993 तक नंबर-1 वनडे बल्लेबाज थे। उन्होंने लगातार 1146 दिनों तक अपने पास बादशाहत रखी। जोन्स ने वनडे क्रिकेट की नई परिभाषा गढ़ने की पहल की थी।
फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा हैं। लारा के सिर पर 9 मार्च 1996 से 21 जनवरी 1999 तक आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाज का ताज था। वह लगातार 1040 दिनों तक शीर्ष पर रहे।