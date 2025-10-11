शुभमन गिल ने रचा इतिहास, WTC में बने सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय; तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने रचा इतिहास

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक है। गिल ने इसी के साथ WTC में इतिहास रचा। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ा है, जिनके नाम 9 शतक थे। इसके अलावा जायसवाल के नाम 7 तो केएल राहुल और ऋषभ पंत के नाम 6-6 शतक हैं। शुभमन गिल अब WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं।