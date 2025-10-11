Most Centuries in WTC History Shubman Gill becomes No 1 Indian see the top 5 list Rohit Sharma Joe Root शुभमन गिल ने रचा इतिहास, WTC में बने सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय; तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलशुभमन गिल ने रचा इतिहास, WTC में बने सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय; तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने रचा इतिहास, WTC में बने सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय; तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने टेस्ट करियर का 10वां शतक वेस्टइंडीज के खिलाफ चड़ा। वह WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय बने। उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है।

Lokesh KheraSat, 11 Oct 2025 01:27 PM
1/5

शुभमन गिल ने रचा इतिहास

शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का 10वां शतक है। गिल ने इसी के साथ WTC में इतिहास रचा। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ा है, जिनके नाम 9 शतक थे। इसके अलावा जायसवाल के नाम 7 तो केएल राहुल और ऋषभ पंत के नाम 6-6 शतक हैं। शुभमन गिल अब WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं।

2/5

जो रूट के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के नाम WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक 21 शतक जड़े हैं।

3/5

स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 13 शतकों के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उनके और जो रूट के बीच 8 शतकों का फासला है।

4/5

केन विलियमसन नंबर-3 पर

WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में केन विलियमसन तीसरे पायदान पर हैं। न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी के नाम इस टूर्नामेंट में 11 शतक हैं।

5/5

मार्नस लाबुशेन

ऑस्ट्रेलिया के एक और बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन का नाम भी इस लिस्ट में वह, उनके भी केन विलियमसन के बराबर 11 शतक हैं।

Shubman Gill India Vs West Indies