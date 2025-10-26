Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेलवनडे में टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले दिग्गज, रोहित शर्मा ने टॉप 5 में पोंटिंग को दिया झटका

वनडे में टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले दिग्गज, रोहित शर्मा ने टॉप 5 में पोंटिंग को दिया झटका

वनडे इतिहास में टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों की फेहरिस्त में तीन भारतीय शामिल हैं। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने लिस्ट में रिकी पोंटिंग को पछाड़ दिया है।

Md.Akram Sun, 26 Oct 2025 06:49 PM
1/5

विराट कोहली

विराट कोहली ने वनडे इतिहास में टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने का कारनामा किया है। उन्होंने 43 शतक भारतीय टीम की जीत में लगाए हैं। स्टार बल्लेबाज कोहली ने अब तक 305 वनडे मैचों में कुल 51 शतक जमाए हैं। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

2/5

सचिन तेंदुलकर

लिस्ट में दूसरे पायदान पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने 463 वनडे में 49 शतक ठोके, जिसमें 33 टीम की जीत में आए। सचिन का वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक सेंचुरी का रिकॉर्ड कोहली ने साल 2023 में ध्वस्त किया।

3/5

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने सिडनी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में शतक (125 गेंदों में नाबाद 121) शतक मारने के बाद रिकी पोंटिंग को झटका दिया। भारत ने सिडनी में 9 विकेट से जीत हासिल की। रोहित अभी तक भारत की जीत में 26 सेंचुरी जड़ चुके हैं। उन्होंने 272 वनडे मैचों में कुल 33 शतक लगाए हैं। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।

4/5

रिकी पोंटिंग

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग सूची में चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। उन्होंने वनडे में ऑस्ट्रेलियाई टीम की जीत में 25 शतक लगाने का कमाल किया। पोंटिंग ने अपने वनडे करियर में 375 मुकाबले खेले और कुल 30 सेंचुरी जमाईं।

5/5

हाशिम अमला

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हाशिम अमला संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर हैं। उन्होंने 181 वनडे में 27 शतक बनाए, जिसमें 24 टीम की जीत में आए। श्रीलंका के पूर्व ओपनर सनथ जयसूर्या ने भी टीम की जीत में 24 शतक ठोके। उन्होंने 445 वनडे मैचों में कुल 28 सेंचुरी लगाईं।

