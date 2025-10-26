वनडे में टीम की जीत में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाले दिग्गज, रोहित शर्मा ने टॉप 5 में पोंटिंग को दिया झटका

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा फेहरिस्त में तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने सिडनी में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में शतक (125 गेंदों में नाबाद 121) शतक मारने के बाद रिकी पोंटिंग को झटका दिया। भारत ने सिडनी में 9 विकेट से जीत हासिल की। रोहित अभी तक भारत की जीत में 26 सेंचुरी जड़ चुके हैं। उन्होंने 272 वनडे मैचों में कुल 33 शतक लगाए हैं। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं।