ODI क्रिकेट में 290 पारियों के बाद कौन है शतकों का शहंशाह? टॉप 5 में हैं ये 3 भारतीय खिलाड़ी

शतकों का शहंशाह कौन?

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 290 पारियों के बाद शतकों का शहंशाह कौन है? इसका जवाब है विराट कोहली। टॉप 5 में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है। अन्य कौन-कौन इस लिस्ट में है। उसके बारे में जान लीजिए। विराट कोहली ने आज ही के दिन वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था।