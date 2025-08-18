Most Centuries in ODI Cricket after 290 Innings Virat Kohli leads the table Rohit Sharma in it Sachin Tendulkar ODI क्रिकेट में 290 पारियों के बाद कौन है शतकों का शहंशाह? टॉप 5 में हैं ये 3 भारतीय खिलाड़ी
ODI क्रिकेट में 290 पारियों के बाद कौन है शतकों का शहंशाह? टॉप 5 में हैं ये 3 भारतीय खिलाड़ी

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 290 पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। इस लिस्ट में टॉप 5 में तीन भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं। उनके बारे में आप जान लीजिए। 

Vikash GaurMon, 18 Aug 2025 12:38 PM
शतकों का शहंशाह कौन?

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 290 पारियों के बाद शतकों का शहंशाह कौन है? इसका जवाब है विराट कोहली। टॉप 5 में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल है। अन्य कौन-कौन इस लिस्ट में है। उसके बारे में जान लीजिए। विराट कोहली ने आज ही के दिन वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था।

विराट कोहली नंबर वन

ODI क्रिकेट में 290 पारियों के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम हैं। उन्होंने 51 शतक इस फॉर्मेट में 290 पारियों में जड़े हैं। विराट कोहली ने 18 अगस्त 2008 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था।

सचिन हैं दूसरे पायदान पर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 290 वनडे पारियों में 33 शतक जड़े थे। सचिन तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने पूरे करियर में 49 शतक जड़े हैं। विराट उनको पीछे छोड़ चुके हैं।

हिटमैन हैं टॉप 3 में

भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक 290 या इससे कम पारियों में लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने 265 पारियां ही अब तक खेली हैं और 32 शतक जड़े हैं।

पोंटिंग हैं चौथे नंबर पर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग इस लिस्ट मे चौथे नंबर पर हैं। पोंटिंग ने 26 शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 290 पारियों में जड़े थे।

गेल हैं नंबर 5 पर

वेस्टइंडीज के तूफानी ओपनर क्रिस गेल का नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 290 पारियों में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में पांचवें नंबर पर आता है। उन्होंने 25 शतक वनडे क्रिकेट में 290 पारियों में जड़े थे।

