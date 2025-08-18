एशिया कप में कौन है 'सेंचुरी किंग'? विराट कोहली का दूसरा नंबर, टॉप-5 में एक से बढ़कर एक धुरंधर

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का दूसरा नंबर है। उन्होंने एशिया कप में 16 मैचों में में 5 शतक जड़े हैं। कोहली ने टूर्नामेंट के वनडे फॉर्मेट में चार जबकि टी20 फॉर्मेट में एक सेंचुरी जमाई। एशिया कप 2016 में पहली बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया था। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।