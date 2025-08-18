Most centuries in Asia Cup Virat Kohli at second Spot See top 5 List Sachin Tendulkar Sanath Jayasuriya एशिया कप में कौन है 'सेंचुरी किंग'? विराट कोहली का दूसरा नंबर, टॉप-5 में एक से बढ़कर एक धुरंधर
एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का रिकॉर्ड श्रीलंकाई बल्लेबाज के नाम दर्ज है। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। टॉप 5 लिस्ट में एक से बढ़कर एक धुरंधर शामिल हैं।

Md.Akram Mon, 18 Aug 2025 03:03 PM
1/5

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका के पूर्व ओपनर सनथ जयसूर्या एशिया कप के 'सेंचुरी किंग' हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 6 शतक ठोके। जयसूर्या ने 1990 से 2008 तक 25 मैच खेले।

2/5

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का दूसरा नंबर है। उन्होंने एशिया कप में 16 मैचों में में 5 शतक जड़े हैं। कोहली ने टूर्नामेंट के वनडे फॉर्मेट में चार जबकि टी20 फॉर्मेट में एक सेंचुरी जमाई। एशिया कप 2016 में पहली बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया था। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

3/5

कुमार संगकारा

लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार संगकारा हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 24 मैच खेले और चार सेंचुरी लगाईं। उन्होंने 2004 से 2014 के दौरान ऐसा किया।

4/5

शोएब मलिक

पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शोएब मलिक हैं ने एशिया कप में तीन शतक जमाए। उन्होंने टूर्नामेंट में साल 2000 से 2018 के दौरान कुल 17 मुकाबले खेले।

5/5

सचिन तेंदुलकर

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर फेहरिस्त में संयुक्त रूप से पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 1990 से 2012 तक एशिया कप में 23 मैच खेले और दो सेंचुरी ठोकीं। सचिन के अलावा शिखर धवन, सुरेश रैना, लाहिरू थिरिमाने, यूनिस खान, शाहिद अफरीदी और मुश्फिकुर रहीम ने भी टूर्नामेंट में दो-दो शतक बनाए।

